تخلیه هزاران نفر در ژاپن از ترس رانش زمین
بیش از ۳۰ هزار نفر در ژاپن به دلیل تهدیدات از جاری شدن سیل، هشدارهای تخلیه دریافت کردند.
به گزارش ایلنا به قل از تاس، شبکه تلویزیونی «اناچکی» ژاپن امروز -یکشنبه- گزارش داد که بیش از ۳۰ هزار نفر از ساکنان «هونشو» بزرگترین جزیره ژاپن، ،به دلیل تهدید رانش زمین که ممکن است ناشی از بارندگیهای شدید باشد، هشدار تخلیه دریافت کردهاند.
مقامات ژاپن تخلیه را عمدتا به ساکنان شهرکهای کوچک در مناطق کوهستانی توصیه کردهاند.
بارشهای شدید همچنین تردد قطارهای پرسرعت بین شهر «هیروشیما» در جزیره هونشو و شهر «فوکوئوکا» در جزیره «کیوشو» در همسایگی آن را متوقف کرده است.