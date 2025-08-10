پیشنهاد انحلال تشکیلات خودگردان را به نتانیاهو خواهم داد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «ایتمار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که از «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم خواهد خواست که در جلسه بعدی کابینه، گام‌های فوری و عملی برای انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین اتخاذ کند.

بن گویر امروز -یکشنبه- گفت که در جلسه بعدی کابینه به نخست وزیر پیشنهاد گام‌های فوری و عملی برای سرنگونی تشکیلات خودگردان فلسطین ارائه خواهد کرد.

این وزیر افراطی صهیونیست مدعی شد: «این اقدام باید پاسخی به توهمات ابومازن (محمود عباس) تروریست درباره کشور فلسطین باشد، با انحلال تشکیلات تروریستی وی در اظهاراتی که نشان دهنده اختلاف میان سران رژیم صهیونیستی است، مدعی شد: «من هشدارهای ایال زمیر، رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل را می‌شنوم، اما آنها را نمی‌پذیرم. طرح اشغال غزه هزینه زیادی نخواهد داشت و به این تعداد سرباز نیاز ندارد - شما باید وارد شوید، نابود کنید و اشغال کنید».

