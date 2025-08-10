واشنگتن پست:
زلنسکی به نشست پوتین و ترامپ دعوت نشده است
منابع از عدم دعوت رئیسجمهور اوکراین به نشست میان روسای جمهور روسیه و آمریکا خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، واشنگتن پست به نقل از منابع گزارش داد که آمریکا «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین را برای شرکت در نشست میان «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی در «آلاسکا» دعوت نکرده است.
بر اساس این گزارشها، زلنسکی تاکنون دعوتنامهای برای شرکت در این نشست دریافت نکرده است.
جمعه گذشته رئیس جمهور آمریگا گفت که قرار است تا در پانزدهم آگوست با رهبر روسیه در آلاسکا دیدار کند.