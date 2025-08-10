به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هزاران نفر از معترضان، شامگاه گذشته -شنبه- برای مخالفت با طرح جدید تشدید جنگ در نوار غزه از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در تل آویو دست به تظاهرات زده و خواستار پایان دادن فوری به جنگ و آزادسازی اسرا شدند.

پیشتر دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه امنیتی، تصمیم به اشغال شهر غزه و گسترش عملیات های نظامی گرفته است، تصمیمی که علی‌رغم مخالفت‌های گسترده عمومی و هشدار از سوی ارتش که این اقدام ممکن است اسرا را به خطر بیاندازد، اتخاذ شده است.

همسر یکی از از اسرا در راهپیمایی مذکور گفت: «این تنها یک تصمیم نظامی نیست این می‌تواند حکم مرگ عزیزان ما باشد».

وی همچنین از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا خواست تا فورا برای پایان دادن به جنگ مداخله کند.

