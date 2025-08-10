تظاهرات در سرزمینهای اشغالی علیه سیاستهای نتانیاهو
هزاران نفر با راهپیمایی در تل آویو ضمن اعتراض به طرح جدید رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه، خواستار آزادسازی اسرا شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هزاران نفر از معترضان، شامگاه گذشته -شنبه- برای مخالفت با طرح جدید تشدید جنگ در نوار غزه از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در تل آویو دست به تظاهرات زده و خواستار پایان دادن فوری به جنگ و آزادسازی اسرا شدند.
پیشتر دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه امنیتی، تصمیم به اشغال شهر غزه و گسترش عملیات های نظامی گرفته است، تصمیمی که علیرغم مخالفتهای گسترده عمومی و هشدار از سوی ارتش که این اقدام ممکن است اسرا را به خطر بیاندازد، اتخاذ شده است.
همسر یکی از از اسرا در راهپیمایی مذکور گفت: «این تنها یک تصمیم نظامی نیست این میتواند حکم مرگ عزیزان ما باشد».
وی همچنین از «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا خواست تا فورا برای پایان دادن به جنگ مداخله کند.