بازجویی از دیپلمات ارشد چینی
رسانهها از بازداشت دیپلمات ارشد چینی برای بازجویی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وال استریت ژورنال روز امروز -یکشنبه- گزارش داد که «لیو جیان چائو» دیپلمات ارشد چینی که به عنوان وزیرخارجه احتمالی آینده این کشور دیده میشد، از سوی مقامات به جهت بازجویی دستگیر شد.
وال استریت ژورنال به نقل از ۲ منبع آگاه گزارش داد: «لیو، در اواخر ماله جولای هنگام بازگشت به پکن از یک سفر کاری خارجی دستگیر شد».
دفتر اطلاعرسانی شورای دولتی چین که به پرسشهای رسانهای برای دولت چین رسیدگی میکند و اداره ارتباطات بینالمللی حزب کمونیست چین به درخواست برای واکنش به این موضوع پاسخی ندادند.