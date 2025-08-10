خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عملیات گردان‌های قسام علیه پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه

عملیات گردان‌های قسام علیه پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه
کد خبر : 1671876
لینک کوتاه کپی شد.

گردان‌های قسام اعلام کرد که نیروهایش با خمپاره، یک «سایت فرماندهی و کنترل» ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر محاصره‌شده غزه هدف قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که نیروهایش با خمپاره، یک «پایگاه فرماندهی و کنترل» ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر محاصره‌شده غزه که اسرائیل قصد تصرف آن را دارد، هدف قرار داده‌اند.

گردان‌های القسام در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که این حمله در منطقه «تله السورانی» در محله «التفاح» انجام شده است؛.

ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این دستور تخلیه اجباری این منطقه را صادر کرده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور