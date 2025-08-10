به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که نیروهایش با خمپاره، یک «پایگاه فرماندهی و کنترل» ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر محاصره‌شده غزه که اسرائیل قصد تصرف آن را دارد، هدف قرار داده‌اند.

گردان‌های القسام در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که این حمله در منطقه «تله السورانی» در محله «التفاح» انجام شده است؛.

ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این دستور تخلیه اجباری این منطقه را صادر کرده بود.

