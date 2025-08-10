معرفی «تمی بروس» به عنوان معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل
ٖ رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که سخنگوی وزارت خارجه را بهعنوان نامزد سمت معاون نماینده این کشور در سازمان ملل معرفی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیبیاس، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که «تمی بروس» سخنگوی وزارت خارجه را بهعنوان نامزد سمت معاون نماینده این کشور در سازمان ملل معرفی میکند.
ترامپ در پیامی در شبکه «ترور سوشال» نوشت: «از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری من، تمی بهعنوان سخنگوی وزارت خارجه با شایستگی خدمت کرده و کار فوقالعادهای انجام داده است».
به گفته ترامپ، در صورت تأیید این نامزدی در سنا، بروس با درجه سفیر به فعالیت خواهد پرداخت. هنوز مشخص نیست چه کسی جایگزین وی در سمت سخنگوی وزارت خارجه خواهد شد.
ترامپ پیشتر «مایک والتز»، مشاور امنیت ملی سابق خود را بهعنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل معرفی کرده بود، اما روند تأیید وی در سنا متوقف شده است. این توقف پس از جلسه استماع ماه گذشته وی در سنا و اظهاراتش درباره سیاست خارجی دولت و برنامههایش در صورت تأیید، صورت گرفت.