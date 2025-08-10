خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی «تمی بروس» به عنوان معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل

معرفی «تمی بروس» به عنوان معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل
کد خبر : 1671874
لینک کوتاه کپی شد.

ٖ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که سخنگوی وزارت خارجه را به‌عنوان نامزد سمت معاون نماینده این کشور در سازمان ملل معرفی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌‌اس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که «تمی بروس» سخنگوی وزارت خارجه را به‌عنوان نامزد سمت معاون نماینده این کشور در سازمان ملل معرفی می‌کند.

ترامپ در پیامی در شبکه «ترور سوشال» نوشت: «از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌ من، تمی به‌عنوان سخنگوی وزارت خارجه با شایستگی خدمت کرده و کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است».

به گفته ترامپ، در صورت تأیید این نامزدی در سنا، بروس با درجه سفیر به فعالیت خواهد پرداخت. هنوز مشخص نیست چه کسی جایگزین وی در سمت سخنگوی وزارت خارجه خواهد شد.

ترامپ پیش‌تر «مایک والتز»، مشاور امنیت ملی سابق خود را به‌عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل معرفی کرده بود، اما روند تأیید وی در سنا متوقف شده است. این توقف پس از جلسه استماع ماه گذشته وی در سنا و اظهاراتش درباره سیاست خارجی دولت و برنامه‌هایش در صورت تأیید، صورت گرفت. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور