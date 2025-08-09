رئیسجمهور لهستان با ترامپ دیدار میکند
رئیسجمهور لهستان در ابتدای ماه میلادی آتی با همتای آمریکایی دیدار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس کابینه «کارول ناوروتسکی» رئیسجمهور جدید لهستان امروز -شنبه- اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا رئیسجمهور لهستان را برای سفری در ابتدای ماه سپتامبر به «واشنگتن» دعوت کرده است.
رئیسجمهور جدید لهستان که کارزار انتخابی وی از سوی حزب «قانون و عدالت»، اپوزوسیون ملی گرای اصلی لهستان حمایت میشد، کمی پیش از انتخابت لهستان در ماه مه با ترامپ در اتاق بیضی دیدار کرد و حمایت رئیسجمهور آمریکا از کاندیداتوری خود را به دست آورد.
ناوروتسکی که چهارشنبه گذشته به عنوان رئیسجمهور جدید لهستان سوگند یاد کرد، مرتبا بر اهمیت روابط خوب میان لهستان و آمریکا تاکید کرده است.