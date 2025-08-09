به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین ممکن است به‌نوعی در نشست «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ»، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا شرکت کند.

در این گزارش آمده است: «همچنان این احتمال وجود دارد که زلنسکی به نوعی در این نشست شرکت کند».

«یوری اوشاکوف»، معاون رئیس جمهور روسیه پیشتر گزارش داد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی در کرملین را مطرح کرده است، اما طرف روسی در این مورد اظهار نظری نکرده و تنها بر آماده‌سازی برای یک نشست دوجانبه تمرکز کرده است.

پوتین روز پنج‌شنبه گفت که دیدار با زلنسکی امکان‌پذیر است، اما شرایط برای چنین مذاکراتی باید ایجاد شود که هنوز مسیری طولانی در پیش است.

