بن سلمان در ماه نوامبر به واشنگتن میرود
خبرگزاری بلومبرگ امریکا اعلام کرد که ولیعهد عربستان در ماه نوامبر ۲۰۲۵ به واشنگتن سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان در ماه نوامبر ۲۰۲۵ به واشنگتن سفر میکند.
هدف از این سفر دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا و تکمیل تفاهمات میان طرفین در آخرین دیدار در ریاض است.
بنابر این گزارش، دو طرف درباره پروندههای دفاعی، انرژی، سرمایه گذاری علاوه بر اقدامات امنیتی منطقهای شامل کشورهای عضو شورای همکاری و دریای سرخ در تلاش مشترک برای تقویت شراکت استراتژیک رایزنی خواهند کرد.