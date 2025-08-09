انروا:
غزه به جریان منظم لوازم بهداشتی ضروری نیاز دارد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (انروا) اعلام کرد که نوار غزه به جریان منظم لوازم بهداشتی ضروری نیاز دارد.
این آژانس اعلام کرد که کمکها باید در مقیاس وسیع به غزه برسند و این امر تنها از طریق سازمان ملل امکانپذیر است.
این در حالی است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با پیشنهاد «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر این رژیم برای اشغال شهر غزه در شمال نوار غزه موافقت کرده است.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی هنوز بهطور رسمی این طرح را تأیید نکرده است. این اقدام که نخستین بار روز گذشته -جمعه- توسط وبسایت «اکسیوس» گزارش شد، گامی بزرگ در تشدید تنشها و درگیریها در این منطقه جنگزده محسوب میشود.
«باراک راوید» خبرنگار وبسایت «اکسیوس»، به نقل از دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «کابینه سیاسی-امنیتی با پیشنهاد نخستوزیر برای شکست حماس موافقت کرد. ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه آماده خواهد شد، در همین حال، کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان خارج از مناطق درگیری ارائه میشود».