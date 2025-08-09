کمبود نیروی انسانی مانع اجرای طرح اشغال غزه است

به گزارش ایلنا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از سران اسرائیلی نوشت که کمبود نیروی انسانی از جمله محدودیت‌های اصلی پیش روی اسرائیل در اشغال غزه است.

این روزنامه به نقل از «امیر آویوی»، سرتیپ بازنشسته اسرائیلی پیش‌بینی کرد که عملیات در غزه به صورت تدریجی‌تر انجام شود تا فشار بر نیروی انسانی کاهش یابد.

وی گفت که پیشروی سریع به چندین لشکر نظامی متشکل از ده‌ها هزار سرباز نیاز دارد.

این روزنامه همچنین به نقل از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل نوشت که اگر دوباره فراخوانده شوند، به غزه باز نخواهند گشت.

