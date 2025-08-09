وال استریت ژورنال:
کمبود نیروی انسانی مانع اجرای طرح اشغال غزه است
سران اسرائیلی اعلام کردند که کمبود نیروی انسانی، مانع از اجرای طرح اسرائیل برای اشغال غزه میشود.
به گزارش ایلنا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از سران اسرائیلی نوشت که کمبود نیروی انسانی از جمله محدودیتهای اصلی پیش روی اسرائیل در اشغال غزه است.
این روزنامه به نقل از «امیر آویوی»، سرتیپ بازنشسته اسرائیلی پیشبینی کرد که عملیات در غزه به صورت تدریجیتر انجام شود تا فشار بر نیروی انسانی کاهش یابد.
وی گفت که پیشروی سریع به چندین لشکر نظامی متشکل از دهها هزار سرباز نیاز دارد.
این روزنامه همچنین به نقل از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل نوشت که اگر دوباره فراخوانده شوند، به غزه باز نخواهند گشت.