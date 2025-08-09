خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال استریت ژورنال:

کمبود نیروی انسانی مانع اجرای طرح اشغال غزه است

کمبود نیروی انسانی مانع اجرای طرح اشغال غزه است
کد خبر : 1671512
لینک کوتاه کپی شد.

سران اسرائیلی اعلام کردند که کمبود نیروی انسانی، مانع از اجرای طرح اسرائیل برای اشغال غزه می‌شود.

به گزارش ایلنا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از سران اسرائیلی نوشت که کمبود نیروی انسانی از جمله محدودیت‌های اصلی پیش روی اسرائیل در اشغال غزه است.

این روزنامه به نقل از «امیر آویوی»، سرتیپ بازنشسته اسرائیلی پیش‌بینی کرد که عملیات در غزه به صورت تدریجی‌تر انجام شود تا فشار بر نیروی انسانی کاهش یابد.

وی گفت که پیشروی سریع به چندین لشکر نظامی متشکل از ده‌ها هزار سرباز نیاز دارد.

این روزنامه همچنین به نقل از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل نوشت که اگر دوباره فراخوانده شوند، به غزه باز نخواهند گشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور