گوترش: تصمیم برای اشغال غزه یک اقدام تنش‌زای خطرناک است
دبیرکل سازمان ملل متحد‌ درباره پیامدهای فاجعه بار تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل نوار غزه هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که تصمیم رژیم صهیونیستی برای کنترل کامل نوار غزه، به منزله یک تشدید تنش خطرناک است.

 آنتونیو گوترش هشدار داد این اقدام می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار کنونی برای میلیون‌ها فلسطینی را وخیم‌تر کند.

وی در سخنانی اظهار داشت: «این تصمیم ممکن است جان افراد بیشتری، از جمله جان گروگان‌های باقی‌مانده را به خطر بیندازد.»

دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کرد: «فلسطینیان در غزه همچنان با یک فاجعه انسانی در ابعاد وحشتناک دست و پنجه نرم می‌کنند.»


 

