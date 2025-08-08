خبرگزاری کار ایران
تلگراف گزارش داد:

زلنسکی پذیرفته که سرزمین‌های تحت کنترل روسیه را نمی‌توان پس گرفت

تلگراف گزارش داد که ‌رئیس‌جمهور اوکراین، اذعان کرده است که دولت او هرگز سرزمین‌های تحت کنترل روسیه را پس نخواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، تلگراف گزارش داد که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، اذعان کرده است که دولت او هرگز سرزمین‌های تحت کنترل روسیه را پس نخواهد گرفت.

به گفته این روزنامه، اوکراین از آتش‌بس استقبال خواهد کرد، مشروط بر اینکه هیچ گونه به رسمیت شناختن بین‌المللی برای سرزمین‌های تحت کنترل روسیه وجود نداشته باشد.

این روزنامه گزارش داد که زلنسکی، با این حال، اذعان می‌کند که «آزادسازی سرزمین‌های تصرف‌شده با استفاده از نیروهای مسلح اکنون غیرممکن است» و باید راه‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق پیدا شود.

 

