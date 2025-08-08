به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «الینا والتونن»، وزیر ‌خارجه فنلاند، ‌گفت که امیدوار است «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کند، زیرا این امر به پایان دادن به درگیری در اوکراین کمک خواهد کرد.

والتونن در مصاحبه‌ای با رویترز ‌گفت: «من قطعاً امیدوارم که رئیس جمهور ترامپ این تحریم‌ها را پیش ببرد.»

وی افزود: «آنچه ما می‌بینیم - و اکنون نیز گمان می‌کنیم - این است که دلیل اینکه روسیه دوباره تمایلی به مذاکره نشان داده است، این است که افزایش تحویل سلاح (به اوکراین) قطعاً فشار بر روسیه را برای یافتن راهی برای خروج از جنگ افزایش می‌دهد.»

