حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
رسانه‌ها گزارش دادند که در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو‌ در جاده اصلی اطراف شهر انصاریه در جنوب لبنان، حداقل یک نفر شهید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌ها  گزارش دادند که در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو‌ در جاده اصلی اطراف شهر انصاریه در جنوب لبنان، حداقل یک نفر شهید شد.

طبق اطلاعات، یک پهپاد اسرائیلی همچنان در ارتفاع پایین بر فراز محل مورد هدف در حال پرواز است.

اسرائیل از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس با لبنان در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، به نقض آن ادامه داده است.

 

