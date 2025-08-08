حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانهها گزارش دادند که در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در جاده اصلی اطراف شهر انصاریه در جنوب لبنان، حداقل یک نفر شهید شد.
طبق اطلاعات، یک پهپاد اسرائیلی همچنان در ارتفاع پایین بر فراز محل مورد هدف در حال پرواز است.
اسرائیل از زمان اجرایی شدن توافق آتشبس با لبنان در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، به نقض آن ادامه داده است.