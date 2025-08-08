وزیر دفاع سابق بریتانیا:
ترامپ ممکن است زلنسکی را به دادن امتیاز به روسیه مجبور کند
وزیر دفاع سابق بریتانیا، گفت که رئیس جمهور آمریکا، ممکن است رئیسجمهور اوکراین را مجبور به دادن امتیاز در مذاکرات کند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «بن والاس»، وزیر دفاع سابق بریتانیا، گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است رئیسجمهور اوکراین را مجبور به دادن امتیاز در مذاکرات کند.
این وزیر سابق در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ قادر خواهد بود «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین را مجبور به دادن امتیاز کند، گفت: «بله، نگرانیهایی وجود دارد. علاوه بر ایالات متحده، دو کشور مسلح به سلاح هستهای در ناتو وجود دارد: فرانسه و بریتانیا، و من فکر میکنم حضور اروپا در مذاکرات مهم است.»
والاس تأکید کرد که هم «ولادیمیر پوتین»،رئیسجمهور روسیه و هم دونالد ترامپ مذاکرات را قاطعانه و بیرحمانه انجام میدهند و میدانند چگونه به دیگران فشار بیاورند.