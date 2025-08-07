به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «سید عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن تأکید کرد که درخواست خلع سلاح، مطالبه‌ای آمریکایی-صهیونیستی است که برخی کشورهای عربی در پی تحقق آن هستند و این امر بسیار تأسف‌برانگیز است.

وی افزود که تنها عامل بازدارنده‌ای که مانع از بازگشت دشمن اسرائیلی برای اشغال لبنان شده است، مقاومت و سلاح آن است.

الحوثی تصریح کرد که دشمن در تلاش است دیدگاه خاص خود درباره «مشکل سلاح» را تحمیل کند، که این یک فریب و انحراف بزرگ است.

وی افزود: «همه دنیا می‌دانند که قدرت نظامی، نخستین و ضروری‌ترین ابزار برای مقابله با دشمنان و تهدیدها و دفع جنایتکاران و مستکبران است».

رهبر انصارالله یمن هشدار داد که ساده‌لوحی است اگر به کسی که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته و سرزمینش اشغال شده، گفته شود کشورش باید بدون سلاح باشد و حتی از ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاعی محروم شود.

الحوثی با انتقاد از رویکرد برخی کشورهای عربی گفت: «نبوغ آن‌ها در برابر جنایات صهیونیسم به این نتیجه رسیده که راه‌حل، خلع سلاح حماس، گروه‌های مقاومت فلسطینی و حزب‌الله است».

وی افزود: «با توجه به سطح وحشی‌گری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی، برخی طرح‌های عجیب ارائه می‌شوند و عده‌ای معتقدند که راه‌حل، در خلع سلاح ملت‌هاست».

سید عبدالملک همچنین گفت: «هر تصمیم رژیم صهیونیستی برای تشدید حمله، چه به‌صورت کامل یا جزئی، بر پایه چراغ سبز آمریکا اتخاذ می‌شود که به معنای شراکت و حمایت ایالات متحده است».

وی درباره اوضاع انسانی در غزه گفت: «اسیران در دست مجاهدان در نوار غزه، مانند سایر مردم این منطقه، از گرسنگی در رنج هستند».

الحوثی در پایان تأکید کرد که رژیم صهیونیستی در تثبیت اشغال و سلطه کامل بر نوار غزه شکست خواهد خورد و نخواهد توانست این نبرد را به‌نفع خود به پایان برساند.

وی هشدار داد که اشغال کامل غزه برای رژیم اشغالگر هزینه‌ها و خسارت‌های سنگین و گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت.

