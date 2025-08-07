دیدار پوتین و ترامپ تاریخی خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل دمیتریف» رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی، گفته که دیدار قریب‌الوقوع «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ممکن است تاریخی شود.

وی در صفحه خود در پلتفرم ایکس نوشت: «روسیه تایید می‌کند که دیدار پوتین و ترامپ می‌تواند هفته آینده برگزار شود و مقدمات آن در حال انجام است. این دیدار ممکن است تاریخی باشد. گفت‌وگو پیروز خواهد شد».

«یوری اوشاکوف» دستیار رهبر روسیه نیز به رسانه‌ها گفت که پوتین و ترامپ در روزهای آینده دیداری خواهند داشت.

گفتنی‌ست هفته آینده به عنوان معیار دیدار رهبران تعیین شده است و این نشست در حال حاضر در حال بررسی است.

محل دیدار پوتین و ترامپ مورد توافق قرار گرفته و «کرملین» به زودی در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

