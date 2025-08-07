بازداشت ۳ تن، در ارتباط با یک گروه افراطی در آلمان
مقامات دادستانی در آلمان اعلام کردند که ۳ تن از اعضای یک گروه راست افراطی دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادستانهای «مونیخ» اعلام کردند که امروز -پنجشنبه- ۳ مرد در «باواریا» در چارچوب تحقیقات در مورد گروه راست افراطی «رایشزبورگر»، که مظنون به توطئه برای سرنگونی خشونتآمیز آخرین دولت آلمان و نظم قانون اساسی است، دستگیر شدند.
جنبش رایشزبورگر (شهروندان رایش) دموکراسی مدرن آلمان را نامشروع میداند و پیروان آن معتقدند که شهروندان سلطنتی هستند که پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، علیرغم لغو رسمی آن، پابرجا ماند.
دهها عضو این گروه که رهبران آنها شامل «هاینریش سیزدهم شاهزاده رئوس»، اشرافزاده و سرمایهگذار املاک آلمانی، هستند، پس از کشف توطئه مشکوک در سال ۲۰۲۲، در سراسر آلمان در حال محاکمه هستند.