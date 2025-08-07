خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت ۳ تن، در ارتباط با یک گروه افراطی در آلمان

بازداشت ۳ تن، در ارتباط با یک گروه افراطی در آلمان
کد خبر : 1671079
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات دادستانی در آلمان اعلام کردند که ۳ تن از اعضای یک گروه راست افراطی دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادستان‌های «مونیخ» اعلام کردند که امروز -پنجشنبه- ۳ مرد در «باواریا» در چارچوب تحقیقات در مورد گروه راست افراطی «رایشزبورگر»، که مظنون به توطئه برای سرنگونی خشونت‌آمیز آخرین دولت آلمان و نظم قانون اساسی است، دستگیر شدند.

جنبش رایشزبورگر (شهروندان رایش) دموکراسی مدرن آلمان را نامشروع می‌داند و پیروان آن معتقدند که  شهروندان سلطنتی هستند که پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، علی‌رغم لغو رسمی آن، پابرجا ماند.

ده‌ها عضو این گروه که رهبران آنها شامل «هاینریش سیزدهم شاهزاده رئوس»، اشراف‌زاده و سرمایه‌گذار املاک آلمانی، هستند، پس از کشف توطئه مشکوک در سال ۲۰۲۲، در سراسر آلمان در حال محاکمه هستند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور