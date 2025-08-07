جلال چراغی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه در تشریح ابعاد ابلاغ ماموریت دولت لبنان به ارتش برای خلع سلاح حزب‌الله در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: نشست اخیر کابینه لبنان، جلسه‌ای حدوداً پنج‌ساعته و پرتنش بود که در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی درباره مسأله خلع سلاح حزب‌الله به جلسات بعدی موکول شد. در واقع، این جلسه خروجی مشخصی در این زمینه نداشت. بر اساس گزارش‌ها، برخی منابع نزدیک به دولت لبنان اعلام کرده‌اند که جوزف عون، رئیس‌جمهوری و نواف سلام، نخست‌وزیر، تلاش دارند نوعی بازی سیاسی را پیش ببرند تا از یک‌سو، فشار آمریکا و گروه‌های مخالف مقاومت همچون جریان ۱۴ مارس و سمیر جعجع را کاهش دهند، و از سوی دیگر، اقدامی نکنند که به منزله شلیک به پای لبنان تلقی شود. به‌عبارت دیگر، دولت و رئیس‌جمهوری لبنان در تنگنای سختی گرفتار شده‌اند.

وی ادامه داد: واقعیت این است حزب‌الله همچنان می‌تواند معادلات را بر هم بزند و سایر گروه‌ها را در تصمیم‌گیری‌هایشان با چالش مواجه کند. این گروه توانسته است پس از جنگ اخیر، بار دیگر بخشی از توان و نفوذ خود را بازسازی کند. از دیگر نکات مهم، نقش پررنگ عربستان سعودی و شخص فیصل بن فرحان، وزیر خارجه این کشور، در پیگیری جدی پرونده خلع سلاح حزب‌الله است. او با فشار به گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مختلف در لبنان در پی تحقق این هدف است؛ به‌گونه‌ای که حتی از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هم فعال‌تر عمل می‌کند. گفته می‌شود نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، مستقیماً تحت تأثیر این فشارها قرار دارد؛ چرا که جامعه اهل سنت لبنان تا حد زیادی از عربستان تأثیر می‌پذیرد و بخشی از جامعه مسیحیان، به‌ویژه هواداران جعجع، نیز در این مسیر با عربستان همراه هستند. در این میان، امارات متحده عربی نیز همراه عربستان شده و تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: با این حال، حزب‌الله همچنان از پشتوانه مردمی و مؤلفه‌های قدرت سیاسی برخوردار است. حضور موتورسواران در بیروت به‌عنوان نمادی از هواداری مردمی از حزب‌الله، نشان‌دهنده این واقعیت است. چنانچه حزب‌الله اراده کند، قادر است بار دیگر هوادارانش را به خیابان‌ها بکشاند و از این ابزار برای حفظ سلاح خود بهره ببرد. در شرایطی که رژیم صهیونیستی احساس می‌کند در منطقه، به‌ویژه در سوریه، به موفقیت‌هایی دست یافته و تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا نیز افزایش یافته است، دولت لبنان و رئیس‌جمهور این کشور تحت فشارهای شدید قرار گرفته‌اند. در همین راستا، نواف سلام از ارتش خواسته است که طرحی برای ماه‌های آینده در جهت خلع سلاح حزب‌الله تدوین کند. این درخواست، نخست به‌دلیل فشارهای سعودی و آمریکایی صورت گرفته و دوم، تلاشی برای خرید زمان و رسیدن به توافقی سیاسی است. باید یادآور شد که از زمان توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی، این رژیم نزدیک به پنج هزار بار آتش‌بس و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را نقض کرده است. این رفتارهای تجاوزکارانه برای لبنانی‌ها به‌وضوح اثبات شده و در کنار حملات مستمر اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی سوریه، تأثیر عمیقی بر افکار عمومی لبنان گذاشته است.

وی افزود: بسیاری از لبنانی‌ها، به‌جز برخی از نیروهای وابسته به جریان‌های مسیحی محافظه‌کار و گرایش‌های غرب‌گرا، اکنون بر این باورند که بدون سلاح حزب‌الله، لبنان دیگر توان حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت خود را نخواهد داشت. تاکنون نیز حزب‌الله تنها نیرویی بوده که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستاده است. این نتیجه‌گیری پس از تحولات سوریه و شهادت سیدحسن نصرالله شکل گرفته است. اکنون که نعیم قاسم به‌صراحت اعلام می‌کند حزب‌الله توان پاسخ‌گویی به اسرائیل و تهدید امنیت این رژیم را دارد، نشان‌دهنده آن است که حزب‌الله دوباره جایگاه خود را باز یافته و از حمایت گسترده‌تری برخوردار شده است. این وضعیت نه تنها تحت تأثیر تحولات سوریه، بلکه به‌واسطه رخدادهای دیگری نیز تقویت شده است. یکی از این عوامل، اوضاع نوار غزه است. با وجود فشارها و محکومیت‌های غربی، حتی دونالد ترامپ نیز گرسنگی دادن به مردم غزه را غیرانسانی خوانده است. اما کشورهای غربی که برخی از آن‌ها مدعی به رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل هستند، نتوانسته‌اند در برابر ماشین کشتار اسرائیل مقاومت کنند. در نتیجه، بسیاری از لبنانی‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگر ابزار بازدارندگی در برابر اسرائیل وجود نداشته باشد، این رژیم به هیچ قاعده‌ای پایبند نخواهد بود.

چراغی در پایان خاطرنشان کرد: عامل دیگر، جنگ ۱۲ روزه اخیر اسرائیل با ایران است. شکست کم‌سابقه اسرائیل در این درگیری، موجب تقویت روحیه مردم لبنان شده است؛ چرا که رژیمی که ادعاهای بزرگی داشت، نتوانست به اهدافش برسد. افزون بر این، حملات یمن به اسرائیل نیز تأثیرگذار بوده است. بسیاری از لبنانی‌ها اکنون باور دارند که رژیم صهیونیستی در برابر یمنی‌ها نیز عاجز مانده و توان مقابله با آن‌ها را ندارد. مجموعه این عوامل موجب شده‌اند که محبوبیت حزب‌الله،، بار دیگر افزایش یابد. حزب‌اللهی که پس از شهادت سید حسن نصرالله در شرایطی شکننده قرار گرفته بود، اکنون روحیه خود را باز یافته است. حتی بخشی از جامعه خاموش و خاکستری لبنان نیز اکنون گرایش بیشتری به سمت حزب‌الله پیدا کرده‌اند. بر همین اساس است که کابینه لبنان، به‌رغم فشارهای شدید خارجی، هنوز قادر به اتخاذ تصمیم نهایی درباره خلع سلاح حزب‌الله نیست. حتی جوزف عون نیز به این نتیجه رسیده است که چنین اقدامی خلاف منافع ملی لبنان خواهد بود. از این رو، موضوع پیوسته به تعویق می‌افتد و به نظر می‌رسد با توجه به مواضع قاطع حزب‌الله و حمایت مردمی فزاینده، فشارهای آمریکا، عربستان سعودی و امارات راه به جایی نخواهد برد. حزب‌الله همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند و در صورت وقوع هرگونه درگیری، با قدرت در برابر اسرائیل خواهد ایستاد.

