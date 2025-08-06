مقام اوکراینی:
باید برای جنگ طولانی با روسیه آماده شویم
معاون دفتر ریاستجمهوری اوکراین گفت که مردم این کشور باید برای یک درگیری طولانی آماده شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ایرینا ورشچوک» معاون دفتر «ولادیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین گفت که اوکراینیها باید برای یک درگیری طولانی با روسیه آماده شوند.
روزنامه اوکراینی «استرانا» به نقل از ورشچوک نوشت: «ما هنوز کاملا درک نکردهایم که این جنگ طولانی خواهد بود».
وی با بیان اینکه اوکراینیها طوری رفتار میکنند که انگار درگیری در شرف پایان است، تاکید کرد که هیچ مقدمهای برای این کار وجود ندارد.
در همین حال، این روزنامه گزارش داد که «آندری سیبیها» ، وزیر خارجه اوکراین، اخیرا اظهار داشته است که اوکراین قصد دارد امسال به این درگیری پایان دهد.