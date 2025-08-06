خبرگزاری کار ایران
بازدارندگی هسته‌ای امنیتی واهی است

بازدارندگی هسته‌ای امنیتی واهی است
رهبر کاتولیک‌های جهان در هشتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، از بازدارندگی هسته‌ای انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پاپ لئو» رهبر کاتولیک‌های جهان، امروز -چهارشنبه- به مناسبت هشتادمین سالگرد حلمه اتمی ‌آمریکا  به ‌ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، از امنیت واهی سیستم بازدارندگی هسته‌ای جهانی انتقاد کرد.

پاپ گفت: «امیدوارم در جهان معاصر که با تنش‌های شدید و درگیری‌های خونین مشخص می‌شود، امنیت واهی مبتنی بر تهدید نابودی متقابل جای خود را به گفت‌وگو بدهد».

پاپ لئو که  اولین پاپ متولد آمریکا است،  در سخنرانی هفتگی خود گفت که تخریب هیروشیما که منجر به کشته شدن حدود ۷۸ هزار نفر در یک لحظه شد، باید به عنوان هشداری جهانی علیه ویرانی ناشی از سلاح‌های هسته‌ای باشد.

 

