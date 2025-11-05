خبرگزاری کار ایران
اسرائیل به دنبال تغییر مفاد طرح آمریکا درباره غزه به نفع خود است

گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی حاکی است که مقام‌های رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که واشنگتن قصد دارد برای ایجاد «نیروی بین‌المللی تثبیت اوضاع در غزه» به تصویب برساند، مطابق دیدگاه خود شکل دهند.

به‌گفتهٔ یک مقام ارشد صهیونیست که نامش فاش نشده و با شبکهٔ سی‌ان‌ان گفت‌وگو کرده است، اسرائیل در ابتدا تمایلی به پذیرش مأموریت نیرو تحت نظارت سازمان ملل نداشت، اما در پی فشارهای آمریکا از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

این مقام افزود که اسرائیل با این حال در تدوین پیش‌نویس قطعنامه مشارکت دارد و همچنان در تلاش است تا بر واژگان و مفاد آن تأثیر بگذارد.

شبکهٔ ۱۲ اسرائیل نیز به نقل از یک مقام ارشد دیگر گزارش داد که مقام‌های اسرائیلی با بخش‌هایی از این قطعنامه به‌شدت مخالف‌ هستند، به‌ویژه به این دلیل که بر اساس مفاد آن، ارتش اسرائیل باید به آتش‌بس پایبند بماند و مرحلهٔ دیگری از خروج خود از غزه را تکمیل کند.

بر اساس این گزارش، برخی از مقام‌های اسرائیلی همچنین از قطعنامه انتقاد کرده‌اند، زیرا بر این باورند که استقرار نیروی بین‌المللی موجب «بین‌المللی‌شدن» درگیری از طریق نظارت خارجی خواهد شد.

انتهای پیام/
