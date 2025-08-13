خبرگزاری کار ایران
یحیی سریع خبر داد؛

حمله نیروهای مسلح یمن به ۴ هدف حیاتی در سرزمین‌های اشغالی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها با استفاده از شش پهپاد، چهار هدف حیاتی رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ هدف قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها با استفاده از شش پهپاد، چهار هدف حیاتی رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ هدف قرار داده‌اند.

این اهداف در مناطق حیفا، النقب، ام الرشراش و بئرالسبع قرار داشته‌اند.

سریع با اعلام این‌که «این عملیات‌ها با موفقیت به اهداف خود رسیده است»، بار دیگر بر تداوم عملیات‌های پشتیبانی تا توقف حملات و رفع محاصره نوار غزه تأکید کرد. 

سریع هشدار داد که ادامه سیاست‌های اسرائیل در زمینه «نسل‌کشی، گرسنه‌داشتن و کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها» پیامدهای خطرناکی برای تمامی کشورهای عربی و اسلامی خواهد داشت.

وی افزود: «تصفیه مسأله فلسطین مقدمه‌ای برای تعرض دشمن به دیگر ملت‌ها و کشورها خواهد بود، مگر آنکه این کشورها برای حمایت از غزه ـ به‌عنوان خط دفاع اول امت ـ اقدام کنند».

 

