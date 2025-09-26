به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به تل‌آویو در واکنش به تجاوزهای رژیم صهیونیستی خبر داد.

سریع، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله اهداف خود را محقق کرده و به توقف حرکت در فرودگاه «اللد» (بن‌گوریون) منجر شده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این حمله از موشک بالستیک فراصوت از نوع «فلسطین ۲» با کلاهک‌های جداشونده و چندگانه استفاده شده است.

در این بیانیه تأکید شده است که سلسله عملیات علیه اهداف مرتبط با وضعیت کنونی با «شدت بیشتر» ادامه خواهد یافت تا از کشور دفاع و از غزه حمایت شود.

انتهای پیام/