نخستین گروه از بازرسان آژانس به ایران بازگشتهاند
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، امروز -سهشنبه- اعلام کرد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتهاند.
به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، امروز -سهشنبه- اعلام کرد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتهاند.
وی که با شبکه «فاکسنیوز» گفتوگو میکرد، افزود: «ما در حال گفتوگو با مقامهای ایرانی هستیم. اکنون نخستین گروه از بازرسان آژانس به ایران بازگشتهاند و در حال آمادهسازی برای از سرگیری بازرسیها هستیم.»