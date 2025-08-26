خبرگزاری کار ایران
نخستین گروه از بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشته‌اند.

وی که با شبکه «فاکس‌نیوز» گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: «ما در حال گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی هستیم. اکنون نخستین گروه از بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند و در حال آماده‌سازی برای از سرگیری بازرسی‌ها هستیم.»

وی که با شبکه «فاکس‌نیوز» گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: «ما در حال گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی هستیم. اکنون نخستین گروه از بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند و در حال آماده‌سازی برای از سرگیری بازرسی‌ها هستیم.»

 

 

 

