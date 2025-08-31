به گزارش ایلنا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار برخی ادعاهای ضدایرانی مدعی شد که این کشور از مدت‌ها قبل شرایط مندرج در برجام را رعایت نکرده و اکنون تروئیکای اروپا، حق تصمیم‌گیری درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه را دارد.

وی بدون اشاره به بدعهدی‌های طرف غربی و سیاسی‌کاری‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدعی شد: «اگر به برجام شرایط مندرج در آن توجه کنید، ایران مدت‌هاست که آن شرایط را رعایت نکرده است».

کالاس ادامه داد: «بنابراین، تصمیم‌گیری با سه کشور اروپایی است و البته اکنون ما فرصتی ۳۰ روزه برای حل‌وفصل مسائل داریم و شاید به یک راه‌حل متفاوت برسیم».

وی با ادعای این‌که اروپا در این ۳۰ روز به دنبال «راه‌حل دیپلماتیک» است، گفت که درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانی‌هایی داریم.

