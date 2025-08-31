کایا کالاس:
فرصتی ۳۰ روزه برای حلوفصل مسائل داریم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار برخی ادعاهای ضدایرانی مدعی شد که این کشور از مدتها قبل شرایط مندرج در برجام را رعایت نکرده و اکنون تروئیکای اروپا، حق تصمیمگیری درباره فعالسازی مکانیسم ماشه را دارد.
وی بدون اشاره به بدعهدیهای طرف غربی و سیاسیکاریهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدعی شد: «اگر به برجام شرایط مندرج در آن توجه کنید، ایران مدتهاست که آن شرایط را رعایت نکرده است».
کالاس ادامه داد: «بنابراین، تصمیمگیری با سه کشور اروپایی است و البته اکنون ما فرصتی ۳۰ روزه برای حلوفصل مسائل داریم و شاید به یک راهحل متفاوت برسیم».
وی با ادعای اینکه اروپا در این ۳۰ روز به دنبال «راهحل دیپلماتیک» است، گفت که درباره برنامه هستهای ایران، برنامه موشکهای بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانیهایی داریم.