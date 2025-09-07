بازداشت ۱۵۰ معترض حامی فلسطین توسط پلیس انگلیس
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پلیس انگلیس اعلام کرد که در جریان تجمعی در حمایت از گروه «اقدام فلسطین»، دست به بازداشت معترضان زده است.
در این اقدام پلیس، حدود ۱۵۰ معترض بازداشت شدهاند.
بنا بر اعلام پلیس، این افراد به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله «حمله به مأموران» و همچنین «اعلام حمایت از سازمانی که غیرقانونی اعلام شده است»، تحت پیگرد قرار گرفتند.
طبق قانون جدید انگلیس، حمایت از گروه اقدام فلسطین جرم محسوب میشود و میتواند تا ۱۴ سال زندان به همراه داشته باشد.
پلیس انگلیس پیش از این نیر دهها نفر را به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «با نسلکشی مخالفم، از گروه اقدام فلسطین حمایت میکنم» در مرکز لندن بازداشت کرده بود.