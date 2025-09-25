خبرگزاری کار ایران
وال استریت ژورنال خبر داد؛

احتمال بازدید بازرسان آژانس از یک سایت هسته‌ای در ایران

خبرنگار «وال استریت ژورنال» از احتمال بازدید قریب‌الوقوع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک سایت هسته‌ای ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، «لارنس نورمن» خبرنگار «وال استریت ژورنال» از احتمال بازدید قریب‌الوقوع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک سایت هسته‌ای ایران خبر داد. 

وی طی پستی در شبکه «ایکس» نوشت: «شنیده‌ام ممکن است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌زودی از یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران بازدید کنند. هنوز مشخص نیست این بازدید مربوط به یک تأسیسات آسیب‌دیده است یا به نیروگاه بوشهر یا رآکتور تحقیقاتی تهران مربوط می‌شود».

