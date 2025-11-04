امانوئل ماکرون:
۲ تبعه فرانسوی بازداشتشده در ایران آزاد شدند
رئیسجمهوری فرانسه از آزادی دو زندانی امنیتی فرانسوی در ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، «امانوئل ماکرون« رئیسجمهوری فرانسه از آزادی دو زندانی امنیتی فرانسوی در ایران خبر داد.
وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «سسیل کولِر و ژاک پاری، که بهمدت سه سال در ایران بازداشت بودند، از زندان اوین خارج شده و در مسیر سفارت فرانسه در تهران هستند».
ماکرون افزود: «از این گام نخست خرسندم. گفتوگوها ادامه دارد تا بازگشتِ آنها به فرانسه در اسرع وقت ممکن فراهم شود».
وی ادامه داد: «ما بیوقفه روی این موضوع کار میکنیم و میخواهم از سفارتمان و همهٔ دستگاههای دولتی برای بسیج و تلاششان تشکر کنم».