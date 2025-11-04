به گزارش ایلنا، «امانوئل ماکرون« رئیس‌جمهوری فرانسه از آزادی دو زندانی امنیتی فرانسوی در ایران خبر داد.

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «سسیل کولِر و ژاک پاری، که به‌مدت سه سال در ایران بازداشت بودند، از زندان اوین خارج شده و در مسیر سفارت فرانسه در تهران هستند».

ماکرون افزود: «از این گام نخست خرسندم. گفت‌وگوها ادامه دارد تا بازگشتِ آن‌ها به فرانسه در اسرع وقت ممکن فراهم شود».

وی ادامه داد: «ما بی‌وقفه روی این موضوع کار می‌کنیم و می‌خواهم از سفارت‌مان و همهٔ دستگاه‌های دولتی برای بسیج و تلاش‌شان تشکر کنم».

انتهای پیام/