اسرائیل به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست

به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه گفت که مسکو پیام‌هایی از اسرائیل دریافت کرده است که نشان می‌دهد این رژیم به‌دنبال رویارویی نظامی نیست و تمایل دارد مسأله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک حل‌وفصل شود.

پوتین با اشاره به گفت‌وگوی خود با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که «اسرائیل خواستار جلوگیری از هرگونه محاسبه اشتباه از سوی ایران است».

وی در نشست سران «روسیه – آسیای مرکزی» تأکید کرد که میان مسکو و تل‌آویو «روابطی مبتنی بر اعتماد» برقرار است و افزود: «اسرائیل از روسیه خواسته تا پیام‌های اطمینان‌بخشی به تهران منتقل کند مبنی بر این‌که مایل است بدون آنکه اوضاع به‌سوی درگیری کشیده شود، گفت‌وگوها ادامه یابد و تنش‌ها کاهش پیدا کند».

