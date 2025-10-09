خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ولادیمیر پوتین:

اسرائیل به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست

اسرائیل به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست
کد خبر : 1638318
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری روسیه گفت که مسکو پیام‌هایی از اسرائیل دریافت کرده است که نشان می‌دهد این رژیم به‌دنبال رویارویی نظامی نیست و تمایل دارد مسأله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک حل‌وفصل شود.

به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه گفت که مسکو پیام‌هایی از اسرائیل دریافت کرده است که نشان می‌دهد این رژیم به‌دنبال رویارویی نظامی نیست و تمایل دارد مسأله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک حل‌وفصل شود.

پوتین با اشاره به گفت‌وگوی خود با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که «اسرائیل خواستار جلوگیری از هرگونه محاسبه اشتباه از سوی ایران است».

وی در نشست سران «روسیه – آسیای مرکزی» تأکید کرد که میان مسکو و تل‌آویو «روابطی مبتنی بر اعتماد» برقرار است و افزود: «اسرائیل از روسیه خواسته تا پیام‌های اطمینان‌بخشی به تهران منتقل کند مبنی بر این‌که مایل است بدون آنکه اوضاع به‌سوی درگیری کشیده شود، گفت‌وگوها ادامه یابد و تنش‌ها کاهش پیدا کند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ