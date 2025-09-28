بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران
سازمان ملل متحد بامداد امروز -یکشنبه- به وقت تهران بار دیگر تحریمهای تسلیحاتی و مجموعهای از محدودیتهای دیگر علیه ایران را پس از روندی که توسط تروئیکای اروپایی به جریان افتاد، بازگرداند.
انگلیس، فرانسه و آلمان با ادعای نقض توافق هستهای ۲۰۱۵ توسط ایران و بدون اشاره به بدعهدیهای طرف غربی، بازگشت تحریمها را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کردند.
بر اساس این گزارش، تحریمهای شورای امنیت که طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی به تصویب رسیده بود، از ساعت هشت شب شنبه به وقت واشنگتن (۰۰:۰۰ بامداد یکشنبه به وقت گرینویچ) دوباره لازمالاجرا شد.
در همین حال، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با انتقاد از رویکرد تروئیکای اروپا، طی سخنانی در نیویورک گفت: «این اقدام غیرقانونی است و قابلیت اجرا ندارد»،
وی افزود که در نامهای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است بهرسمیت شناختن بازگشت تحریمها «اشتباه بزرگی» خواهد بود.
وبسایت شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه بهسرعت بهروزرسانی شد تا بازگشت تحریمها را منعکس کند.