خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران
کد خبر : 1637205
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان ملل متحد بامداد امروز -یکشنبه- به وقت تهران بار دیگر تحریم‌های تسلیحاتی و مجموعه‌ای از محدودیت‌های دیگر علیه ایران را پس از روندی که توسط تروئیکای اروپایی به جریان افتاد، بازگرداند.

به گزارش ایلنا، سازمان ملل متحد بامداد امروز -یکشنبه- به وقت تهران بار دیگر تحریم‌های تسلیحاتی و مجموعه‌ای از محدودیت‌های دیگر علیه ایران را پس از روندی که توسط تروئیکای اروپایی به جریان افتاد، بازگرداند.

انگلیس، فرانسه و آلمان با ادعای نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ توسط ایران و بدون اشاره به بدعهدی‌های طرف غربی، بازگشت تحریم‌ها را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کردند.

بر اساس این گزارش، تحریم‌های شورای امنیت که طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی به تصویب رسیده بود، از ساعت هشت شب شنبه به وقت واشنگتن (۰۰:۰۰ بامداد یکشنبه به وقت گرینویچ) دوباره لازم‌الاجرا شد.

در همین حال، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با انتقاد از رویکرد تروئیکای اروپا، طی سخنانی در نیویورک گفت: «این اقدام غیرقانونی است و قابلیت اجرا ندارد»،

وی افزود که در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است به‌رسمیت شناختن بازگشت تحریم‌ها «اشتباه بزرگی» خواهد بود.

 

وب‌سایت شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه به‌سرعت به‌روزرسانی شد تا بازگشت تحریم‌ها را منعکس کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی