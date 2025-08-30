تقدیر حماس از تصمیم ترکیه برای قطع روابط تجاری با اسرائیل

به گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از اقدام ترکیه علیه رژیم صهیونیستی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، این جنبش با تمجید از مواضع حمایت‌گرانه ترکیه در قبال مردم فلسطین، به ویژه اقدام اخیر «هاکان فیدان» وزیر خارجه این کشور مبنی بر قطع کامل روابط اقتصادی و تجاری با رژیم صهیونیستی و مسدود کردن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای اسرائیلی، این تصمیم را ستود.

جنبش حماس همچنین از اقدام ترکیه در افشای جنایات و تجاوزات مستمر رژیم علیه مردم غزه تقدیر کرد.

این جنبش در ادامه از ترکیه، کشورهای عربی و اسلامی و تمامی کشورهای آزاده جهان خواست تا با تشدید اقدام‌های تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی، تمامی روابط خود را با این رژیم قطع کرده و آن را منزوی کنند.

وزیر خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد که این کشور روابط اقتصادی با تل‌آویو را قطع کرده و حریم هوایی خود را بر روی رژیم صهیونیستی بسته است.

