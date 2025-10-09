ترامپ:
حماس و اسرائیل با مرحله نخست طرح صلح موافقت کردند
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که حماس و اسرائیل با مرحله نخست طرح صلح موافقت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که حماس و اسرائیل بر سر نخستین مرحله از چارچوب صلحی که زمینه را برای آزادی سریع تمامی گروگانها فراهم میکند، موافقت کردهاند.
ترامپ در پیامی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «بسیار مفتخرم که اعلام کنم اسرائیل و حماس هر دو، مرحله نخست طرح صلح ما را تأیید و امضا کردهاند. این بدان معناست که به عنوان نخستین گام در مسیر صلحی نیرومند، پایدار و دائمی، تمامی گروگانها بهزودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خط مورد توافق عقب خواهد کشید. با تمامی طرفها بهطور عادلانه رفتار میشود! امروز روزی بزرگ برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل، تمامی کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکاست. از قطر، مصر و ترکیه به عنوان کشورهای میانجی که با ما برای تحقق این رویداد تاریخی و بیسابقه همکاری کردند، سپاسگزاری میکنیم. زندهباد رقمزنندگان صلح!»