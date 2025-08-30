به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع فلسطینی از تداوم حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه و وقوع درگیری‌های شدید در محله «الزیتون» خبر می‌دهند.

جنگنده‌های اسرائیلی بامداد امروز -شنبه- چندین حمله سنگین به شمال و جنوب شهر غزه انجام دادند و پهپادهای این رژیم نیز مناطقی در محله «شیخ رضوان» در شمال غزه را هدف تیراندازی قرار دادند.

در مرکز نوار غزه نیز آتش‌بار خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی، اطراف شرکت برق در اردوگاه النصیرات را هدف قرار داد. در غرب غزه، یک آپارتمان مسکونی در محله «الرمال» هدف قرار گرفت که بر اثر آن یک نفر شهید و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

هم‌زمان، گردان‌های القسام با انتشار پیامی تلگرامی هشدار: «به کسانی که فراموش کرده‌اند یادآور می‌شویم… مرگ یا اسارت».

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز از یک «رویداد امنیتی گسترده» در محله الزیتون خبر دادند که در جریان آن، دست‌کم یک نظامی اسرائیلی کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است سرنوشت چهار سرباز اسرائیلی همچنان نامعلوم است و ارتش این رژیم دستور منع انتشار اطلاعات در این‌باره صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، درگیری‌های شدید رو در رو میان نیروهای حماس و ارتش رژیم صهیونیستی در الزیتون ادامه دارد.

در همین حال، بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی که برای تخلیه نیروها اعزام شده بودند، هدف آتش سنگین قرار گرفتند و نیروهای ارتش این رژیم ناچار به عقب‌نشینی به مواضع خود شدند.

انتهای پیام/