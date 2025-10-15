میدل ایست آی:
ویتکاف، دولت ترامپ را ترک میکند
پایگاه «میدل ایست آی» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه، به دنبال کنار رفتن از دولت است.
به گزارش ایلنا به نقل از اینترفکس، پایگاه «میدل ایست آی» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «استیو ویتکاف»، فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه، به دنبال کنار رفتن از دولت است.
به گفته این منابع، ویتکاف قصد دارد پس از ماهها فعالیت فشرده دیپلماتیک، از دولت کنارهگیری کرده و بر فعالیتهای تجاری خود متمرکز شود.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، افزودند که ویتکاف تصمیم گرفته است پس از یک دوره فشرده و طاقتفرسا از دیپلماسی رفتوبرگشتی میان کشورهای خاورمیانه، تمرکز خود را مجدداً بر کسبوکار شخصی خود بگذارد.
ترامپ در سخنرانی روز دوشنبه خود در «کنست» از «تواناییهای مذاکره» ویتکاف تقدیر کرده و گفت: «او را در این سو دوست دارند و در آنسو هم دوست دارند. او مذاکرهکنندهای فوقالعاده است، چون انسان فوقالعادهای است».
پیشتر گزارش شده بود که ترامپ از ویتکاف خواسته است پس از پایان مأموریتهایش در خاورمیانه، تمرکز خود را بر حل مناقشه اوکراین بگذارد.
ترامپ در همان سخنرانی در کنست خطاب به ویتکاف گفته بود: «اگر اشکالی ندارد، استیو، بیا فعلاً روی روسیه تمرکز کنیم».
ویتکاف طی ماههای گذشته، علاوه بر نقش خود در مسیر مذاکرات خاورمیانه، چندین بار با مقامها روس نیز در ارتباط با پرونده اوکراین گفتوگو کرده است.