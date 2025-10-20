یاوهسرایی مجدد ترامپ علیه ایران و حماس
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا امروز -دوشنبه- در دیدار با «آنتونی آلبانیز» نخستوزیر استرالیا با تکرار برخی ادعاها و بدون اشاره به جنایتها و نسلکشی رژیم صهیونیستی، گفت که «حماس بسیار خشن بوده است اما دیگر حمایت ایران را ندارد».
وی در ادامه ادعاهای خود با بیان اینکه به حماس فرصت میدهد تا به توافق آتشبس با اسرائیل عمل کند، گفت که «این گروه در صورت تعلل، ریشهکن خواهد شد».
ترامپ مدعی شد: «حماس بسیار خشن بوده است، اما دیگر حمایت ایران را ندارد. در واقع دیگر حمایت هیچکس را ندارد. آنها باید خوب رفتار کنند و اگر خوب رفتار نکنند، ریشهکن خواهند شد،»
وی در ادامه ادعاهای خود گفت که اگر اینطور نباشد، در صورت لزوم «ما خواهیم رفت و آنها را ریشهکن خواهیم کرد. آنها ریشهکن خواهند شد، و خودشان هم این را میدانند».