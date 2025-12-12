ترامپ: مایلم با ایران توافق کنم
رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر گفت که خواستار توافقی جدید با ایران است.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر گفت که خواستار توافقی جدید با ایران است.
وی که در نشستی خبری در کاخ سفید صحبت میکرد، مدعی شد: «تمایل دارم با ایران توافق کنم و معتقدم این کشور نیز مایل به توافق با ما است».
ترامپ بدون اشاره به هیچگونه جزئیاتی، گفت که نشانههایی وجود دارد و «ایران در شرایط فعلی، آماده مذاکره است».
رئیسجمهوری آمریکا افزود که دولت وی مسیر مذاکره را باز نگه داشته است و هرگونه توافقی باید به نفع آمریکا و تضمینکننده امنیت منطقه باشد.