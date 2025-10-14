خبرگزاری کار ایران
آمریکا باید مسئولیت «نقش خود در این فصل تاریک تاریخ» را بپذیرد

سناتور مستقل ایالت ورمانت در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر در اسرائیل و غزه اعلام کرد که از تبادل اسرا و بازداشت‌شدگان استقبال می‌کند و امیدوار است آتش‌بس پابرجا بماند.

به گزارش ایلنا، «برنی سندرز» سناتور مستقل ایالت ورمانت در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر در اسرائیل و غزه اعلام کرد که از تبادل اسرا و بازداشت‌شدگان استقبال می‌کند و امیدوار است آتش‌بس پابرجا بماند.

سندرز گفت: «اولویت فوری در شرایط کنونی و در سایه سوءتغذیه و گرسنگی گسترده، باید رساندن سریع کمک‌های انسانی ضروری به مردم غزه باشد».

وی افزود: «لازم تلاشی جهانی نیز برای بازسازی غزه آغاز شود، اما این روند باید به دست خود فلسطینی‌ها هدایت شود و آنها باید آینده خود را تعیین کنند».

سندرز تأکید کرد که ایالات متحده باید مسئولیت «نقش خود در این فصل تاریک تاریخ» را بپذیرد، از جمله با ارسال تسلیحاتی که اسرائیل از آن‌ها برای «ویرانی هولناک غزه» استفاده کرده است. 

 

