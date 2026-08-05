داکت اسپلیت ایوولی برای چه متراژی مناسب است؟ راهنمای انتخاب و خرید

سیستم‌های تهویه مطبوع کانالی یا همان داکت اسپلیت‌ها، به دلیل توزیع یکنواخت دما، عدم اشغال فضای دیوار (برخلاف کولرهای گازی دیواری) و امکان تامین گرمایش قوی از طریق آب گرم، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده‌اند. در میان برندهای مختلف موجود در بازار ایران، برند ایوولی (EVVOLI) به دلیل داشتن قیمت رقابتی، کیفیت ساخت استاندارد و دوام قابل قبول، به یکی از پرفروش‌ترین گزینه‌ها تبدیل شده است.

اما یکی از دغدغه‌ها و پرسش‌های همیشگی سازندگان و خریداران این است که کدام ظرفیت جهت خرید داکت اسپلیت ایوولی برای متراژ ساختمان آن‌ها مناسب است؟ در این راهنمای جامع که توسط تیم مهندسی مجموعه شهرداکت shahrduct.com تهیه شده است، به بررسی دقیق فرمول‌های محاسبه ظرفیت، معرفی مدل‌ها، مشخصات فنی و نکات طلایی خرید و انتخاب ظرفیت داکت اسپلیت ایوولی خواهیم پرداخت.

چرا تعیین دقیق ظرفیت داکت اسپلیت اهمیت حیاتی دارد؟

قبل از اقدام به بررسی قیمت‌ها و خرید داکت اسپلیت، باید بدانید که ظرفیت سرمایشی و گرمایشی دستگاه (که بر اساس واحد BTU/hr یا تن تبرید سنجیده می‌شود) نباید کمتر یا بیشتر از نیاز واقعی سازه شما باشد. انتخاب اشتباه در این مرحله می‌تواند خسارت‌های مالی و رفاهی متعددی به همراه داشته باشد:

پیامدهای انتخاب ظرفیت پایین‌تر از نیاز: در این حالت، دستگاه توانایی خنک کردن یا گرم کردن فضا در روزهای بسیار گرم یا سرد سال را نخواهد داشت. در نتیجه، کمپرسور مجبور است به صورت مداوم و بدون وقفه کار کند.

در این حالت، دستگاه توانایی خنک کردن یا گرم کردن فضا در روزهای بسیار گرم یا سرد سال را نخواهد داشت. در نتیجه، کمپرسور مجبور است به صورت مداوم و بدون وقفه کار کند. پیامدهای انتخاب ظرفیت بالاتر از نیاز: برخی افراد تصور می‌کنند خرید دستگاه قوی‌تر همواره بهتر است. اما در داکت اسپلیت‌ها، انتخاب ظرفیت مازاد باعث قطع و وصل مکرر (Short Cycling) موتور می‌شود.

عوامل فرمولی مؤثر بر محاسبه بار برودتی ساختمان

محاسبه ظرفیت دقیق داکت اسپلیت صرفاً بر اساس متراژ یک فرمول تقریبی است. مهندسان تاسیسات برای پروژه‌های دقیق، فاکتورهای متعددی را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند که عبارتند از:

۱. ارتفاع سقف و حجم مفید هوا

اکثر محاسبات سرانگشتی برای سقف‌های استاندارد با ارتفاع ۲.۸ تا ۳ متر در نظر گرفته می‌شوند. اگر ارتفاع سقف واحد شما در طراحی‌های مدرن یا ویلایی بیش از ۳.۲ متر است، حجم هوای داخل اتاق افزایش یافته و باید ظرفیت بالاتری را نسبت به متراژ کف انتخاب کنید.

۲. طبقه ساختمانی و موقعیت سقف

واحدهایی که در طبقات میانی ساختمان قرار دارند (بالا و پایین آن‌ها مسکونی است) اتلاف حرارتی بسیار کمتری دارند. در مقابل، واحدهای طبقه آخر که مستقیماً زیر پشت‌بام قرار گرفته‌اند، به دلیل تابش مستقیم نور خورشید به سقف در تابستان و سرمای پشت‌بام در زمستان، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به بار برودتی بیشتری نیاز دارند.

۳. میزان سطح شیشه‌خور و جهت جغرافیایی پنجره‌ها

جهت قرارگیری واحد نقش مهمی در دریافت گرمای خورشید دارد. واحدهای رو به جنوب و غرب که در ساعات ظهر و عصر نور مستقیم دریافت می‌کنند، بار گرمایی بالاتری دارند. وجود پنجره‌های بزرگ دووجداره استاندارد می‌تواند اتلاف انرژی را کاهش دهد، اما پنجره‌های معمولی تک‌جداره نیاز به تقویت ظرفیت دستگاه را ایجاب می‌کنند.

راهنمای تفکیکی ظرفیت‌های داکت اسپلیت ایوولی

برند ایوولی طیف متنوعی از ظرفیت‌ها را از ۱۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ BTU روانه بازار کرده است تا پروژه‌های مختلف مسکونی، اداری و ویلایی را پوشش دهد. در ادامه، متراژهای مناسب برای هر یک از این ظرفیت‌ها را در شرایط استاندارد بررسی می‌کنیم:

۱. داکت اسپلیت ایوولی ظرفیت ۱۸۰۰۰

این ظرفیت کوچک‌ترین عضو خانواده داکت اسپلیت‌های این برند است. ظرفیت ۱۸۰۰۰ معمولاً برای فضاهای کوچک، اتاق‌خواب‌های بزرگ ، سوئیت‌های نقلی یا دفاتر کاری کوچک با متراژ تقریبی ۳۰ تا ۴۵ متر مربعمناسب است. صدای کارکرد این دستگاه بسیار کم بوده و به راحتی در فضاهای با محدودیت سقف کاذب نصب می‌شود.

۲. داکت اسپلیت ایوولی ظرفیت ۲۴۰۰۰

یکی از پرکاربردترین ظرفیت‌ها برای واحدهای مسکونی کوچک، ظرفیت ۲۴۰۰۰ است. این مدل برای آپارتمان‌هایی با متراژ مفید ۵۰ تا ۷۰ متر مربع (بسته به میزان تابش و نقشه داخلی) بازدهی فوق‌العاده‌ای دارد. جریان هوای این دستگاه می‌تواند سالن پذیرایی و آشپزخانه را به طور کامل پوشش دهد.

۳. داکت اسپلیت ایوولی ظرفیت ۳۰۰۰۰

برای آپارتمان‌های متوسط دوخوابه که متراژ مفید آن‌ها بین ۷۵ تا ۹۰ متر مربع قرار دارد، ظرفیت ۳۰۰۰۰ بهترین راندمان را ارائه می‌دهد. این دستگاه توازن مناسبی بین قدرت پرتاب باد، ابعاد یونیت داخلی و مصرف انرژی برقرار می‌سازد و به یکی از پرتقاضاترین مدل‌های بازار تبدیل شده است.

۴. داکت اسپلیت ایوولی ظرفیت ۳۶۰۰۰

اگر متراژ مفید فضای شما بین ۹۵ تا ۱۲۰ متر مربع است، ظرفیت ۳۶۰۰۰ انتخاب استاندارد شما خواهد بود. این مدل معمولاً برای واحدهای سه خوابه متوسط کاربرد دارد. قدرت دهش این دستگاه اجازه می‌دهد کانال‌کشی‌های نسبتاً طولانی‌تری برای هدایت هوا به اتاق‌ها انجام شود.

۵. داکت اسپلیت ایوولی ظرفیت ۴۲۰۰۰ و ۴۸۰۰۰

این ظرفیت‌ها برای فضاهای بزرگ‌تر با متراژ ۱۲۵ تا ۱۵۰ متر مربع مناسب هستند. از مدل‌های ۴۲۰۰۰ و ۴۸۰۰۰ بیشتر در سالن‌های اداری، کلینیک‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بزرگ استفاده می‌شود. در این رده ظرفیتی، باید به تک‌فاز یا سه‌فاز بودن جریان برق ورودی ساختمان و ظرفیت کنتور برق دقت ویژه‌ای داشت.

۶. داکت اسپلیت ایوولی ظرفیت ۶۰۰۰۰

بزرگ‌ترین ظرفیت تولیدی این برند، مدل ۶۰۰۰۰ است که برای فضاهای بزرگ، سالن‌های اجتماعات، ویلاهای دوبلکس یا واحدهای مسکونی بالای ۱۶۰ متر مربع به کار می‌رود. این دستگاه قدرت پرتاب باد و حجم هوادهی بسیار بالایی دارد.

ویژگی‌های فنی و مزایای برجسته داکت اسپلیت ایوولی

محصولات تهویه مطبوع ایوولی در شهرداکت shahrduct.com صرفاً به خاطر قیمت مناسب مورد استقبال قرار نگرفته‌اند، بلکه مشخصات فنی قابل قبولی را نیز ارائه می‌دهند:

کمپرسورهای روتاری معتبر: در بخش هسته مرکزی این دستگاه‌ها از کمپرسورهای روتاری با مارک معتبر GMCC استفاده شده است که راندمان مصرف انرژی مناسب و لرزش پایینی دارند.

در بخش هسته مرکزی این دستگاه‌ها از کمپرسورهای روتاری با مارک معتبر GMCC استفاده شده است که راندمان مصرف انرژی مناسب و لرزش پایینی دارند. استفاده از گاز مبرد R410a: این گاز با فرمولاسیون سازگار با محیط زیست (اصطلاحاً دوست‌دار لایه اوزون)، بازدهی بالاتری نسبت به گازهای قدیمی R22 دارد و به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند.

این گاز با فرمولاسیون سازگار با محیط زیست (اصطلاحاً دوست‌دار لایه اوزون)، بازدهی بالاتری نسبت به گازهای قدیمی R22 دارد و به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند. پوشش محافظ گلدن فین (Golden Fin): در برخی مدل‌ها، فین‌های اواپراتور و کندانسور مجهز به پوشش طلایی ضدخوردگی هستند. این پوشش محافظ از پوسیدگی و زنگ‌زدگی کویل‌ها در شرایط مرطوب و بارانی جلوگیری کرده و تبادل حرارتی را بهبود می‌بخشد.

در برخی مدل‌ها، فین‌های اواپراتور و کندانسور مجهز به پوشش طلایی ضدخوردگی هستند. این پوشش محافظ از پوسیدگی و زنگ‌زدگی کویل‌ها در شرایط مرطوب و بارانی جلوگیری کرده و تبادل حرارتی را بهبود می‌بخشد. قابلیت نصب کویل آب گرم: یکی از بزرگ‌ترین مزایای داکت اسپلیت ایوولی، امکان کوپل شدن با سیستم گرمایش مرکزی (پکیج یا موتورخانه) است. در فصل زمستان، با گردش آب گرم در درون کویل، کمپرسور دستگاه به طور کامل خاموش شده و مصرف برق بخش گرمایش به حداقل ممکن می‌رسد.

نکات کلیدی پیش از خرید و راه‌اندازی داکت اسپلیت

موفقیت یک سیستم تهویه مطبوع کانالی تنها به خرید دستگاه خوب بستگی ندارد، بلکه اجرای صحیح آن نیز ۵۰ درصد کار است. به نکات زیر توجه داشته باشید:

اول، طراحی کانال‌کشی (ابعاد و مسیر رفت و برگشت) باید کاملاً مهندسی‌شده باشد تا صدا در کانال‌ها ایجاد نشود و هوا به صورت یکنواخت توزیع گردد.

دوم، محل نصب یونیت داخلی (هواساز) نباید در مسیر اتاق خواب‌ها یا فضاهای نیازمند آرامش مطلق باشد؛ سقف کاذب ورودی یا راهروها بهترین فضا برای نصب هواساز هستند.

سوم، استفاده از دمپرهای برقی یا ترموستات‌های چندگانه می‌تواند کنترل دمای فضاهای مختلف را تسهیل کند.

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