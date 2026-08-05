همزمان با افزایش فرصت‌های استخدام در شرکت‌های بین‌المللی و رشد تقاضا برای ویزاهای کاری، نیاز به ترجمه رسمی مدارک شغلی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان حوزه مهاجرت معتقدند که کامل بودن مدارک و ترجمه صحیح آن‌ها، یکی از عوامل مؤثر در جلوگیری از تأخیر در فرآیند استخدام و دریافت ویزای کاری است.

در این میان، نقش یک دارالترجمه رسمی و باتجربه بسیار پررنگ می‌شود؛ زیرا این مجموعه‌ها پیش از این پرونده‌های متعددی برای استخدام در شرکت‌های بین‌المللی، دریافت ویزای کاری و مهاجرت شغلی را بررسی و ترجمه کرده‌اند. به همین دلیل، علاوه بر انجام ترجمه رسمی، می‌توانند درباره مدارک موردنیاز، نحوه آماده‌سازی اسناد، الزامات کشور یا کارفرمای مقصد و نیاز به دریافت تأییدیه‌های قانونی نیز راهنمایی ارائه دهند. همچنین تجربه آن‌ها در شناسایی اشتباهات رایج، مانند مغایرت اطلاعات با گذرنامه، ناقص بودن مدارک یا ترجمه نادرست عناوین شغلی، کمک می‌کند بسیاری از مشکلات پیش از ارسال پرونده برطرف شود و احتمال تأخیر یا درخواست اصلاح مدارک به حداقل برسد.

نگاهی به روند بازار کار

با گسترش همکاری شرکت‌های بین‌المللی با نیروهای متخصص از کشورهای مختلف و افزایش استخدام‌های برون‌مرزی، آماده‌سازی صحیح مدارک شغلی به یکی از مراحل مهم استخدام تبدیل شده است. به گفته فعالان حوزه ترجمه رسمی، در سال‌های اخیر درخواست برای ترجمه مدارک کاری، گواهی‌های اشتغال و سوابق شغلی رشد قابل توجهی داشته و متقاضیان بیش از گذشته به بررسی اولیه مدارک پیش از ارسال توجه می‌کنند.

برای استخدام در شرکت‌های خارجی چه مدارکی معمولاً باید ترجمه رسمی شوند؟

مدارکی که برای استخدام در شرکت‌های خارجی باید ترجمه رسمی شوند، بسته به کشور مقصد، نوع ویزا، حوزه شغلی و حتی سیاست‌های شرکت استخدام‌کننده متفاوت است. برخی کارفرمایان تنها ترجمه مدارک تحصیلی و سوابق کاری را درخواست می‌کنند، در حالی که برخی دیگر برای بررسی دقیق‌تر سوابق متقاضی، مدارک تکمیلی مانند سابقه بیمه، گواهی دوره‌های آموزشی یا قراردادهای کاری قبلی را نیز مطالبه می‌کنند. به همین دلیل، پیش از شروع ترجمه بهتر است فهرست مدارک موردنیاز از سوی کارفرما یا مرجع صادرکننده ویزا بررسی شود.

رایج‌ترین مدارکی که معمولاً برای استخدام در شرکت‌های بین‌المللی نیاز به ترجمه رسمی دارند عبارت‌اند از:

مدرک دانشگاهی

ریزنمرات

گواهی اشتغال به کار

گواهی سابقه کار

قراردادهای کاری

گواهینامه‌های تخصصی

مدارک فنی و حرفه‌ای

شناسنامه

گذرنامه

کارت ملی (در برخی پرونده‌ها)

سابقه بیمه (در برخی کشورها)

برای مثال، آلمان معمولاً برای بسیاری از ویزاهای کاری، علاوه بر مدارک تحصیلی، گواهی سابقه کار و در برخی مشاغل مدارک مرتبط با سابقه بیمه یا سوابق شغلی را نیز بررسی می‌کند. در کانادا کارفرمایان بیشتر روی نامه سابقه کار (Reference Letter) و مدارکی که سابقه و مسئولیت‌های شغلی متقاضی را اثبات می‌کنند، تمرکز دارند. در استرالیا نیز برای بسیاری از مشاغل، علاوه بر ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، لازم است سوابق کاری برای سازمان‌های ارزیابی مهارت (Skills Assessment) ارائه شود. همچنین در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی و قطر، معمولاً ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و سوابق کاری به همراه دریافت برخی تأییدیه‌های قانونی برای اخذ ویزای کاری ضروری است.

بسیاری از متقاضیان پیش از آغاز فرآیند ترجمه، از خدمات دارالترجمه انگلیسی برای بررسی مدارک موردنیاز و الزامات کشور مقصد استفاده می‌کنند. دارالترجمه انگلیسی پارلا نیز از جمله مجموعه‌هایی است که این خدمات را ارائه می‌دهد.

این کار می‌تواند از ترجمه مدارک غیرضروری، پرداخت هزینه‌های اضافی و بروز تأخیر در روند استخدام جلوگیری کند.

چرا ترجمه رسمی مدارک کاری اهمیت زیادی دارد؟

ترجمه رسمی مدارک کاری تنها برای تبدیل متن از یک زبان به زبان دیگر نیست، بلکه نقش مهمی در اثبات سوابق شغلی و تخصص متقاضی نزد کارفرمایان و شرکت‌های بین‌المللی دارد. بسیاری از کارفرمایان بر اساس مدارکی مانند گواهی اشتغال، سابقه کار، قراردادهای کاری و مدارک تحصیلی، درباره استخدام افراد تصمیم‌گیری می‌کنند. به همین دلیل، تمامی اطلاعات باید به‌صورت دقیق و بدون مغایرت ترجمه شوند.

از مهم‌ترین مواردی که در ترجمه رسمی باید به آن توجه شود، ترجمه صحیح عنوان شغلی، تاریخ شروع و پایان همکاری، سمت سازمانی، مسئولیت‌های شغلی و اطلاعات هویتی است. هرگونه اشتباه در این بخش‌ها می‌تواند باعث ایجاد ابهام درباره سوابق کاری، درخواست اصلاح مدارک یا حتی تأخیر در روند استخدام شود.

همچنین ترجمه رسمی تنها ترجمه تحت‌اللفظی متن نیست؛ بلکه باید مطابق با استانداردهای مورد قبول کارفرما، سفارت یا سازمان‌های مهاجرتی انجام شود تا مفهوم واقعی سوابق شغلی به‌درستی منتقل شود.

به همین دلیل، بسیاری از متقاضیان ترجیح می‌دهند ترجمه مدارک کاری خود را به دارالترجمه انگلیسی پارلا بسپارند تا علاوه بر انجام ترجمه رسمی، مدارک آن‌ها از نظر کامل بودن، صحت اطلاعات و مطابقت با الزامات کشور یا کارفرمای مقصد نیز بررسی شود.

آیا همه شرکت‌ها ترجمه رسمی مدارک را درخواست می‌کنند؟

خیر، همه شرکت‌ها الزام یکسانی برای ارائه ترجمه رسمی مدارک ندارند. برخی شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه در مراحل اولیه استخدام، ممکن است ترجمه غیررسمی یا ترجمه‌ای که توسط خود متقاضی تهیه شده است را برای بررسی اولیه رزومه و سوابق شغلی بپذیرند. با این حال، در مراحل نهایی استخدام معمولاً درخواست ارائه ترجمه رسمی یا اصل مدارک نیز مطرح می‌شود.

در مقابل، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، سازمان‌های دولتی، مراکز درمانی و حوزه سلامت، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین بسیاری از شرکت‌های اروپایی تنها مدارکی را می‌پذیرند که به‌صورت رسمی ترجمه شده باشند. این موضوع به آن‌ها اطمینان می‌دهد که اطلاعات ارائه‌شده دقیق، معتبر و قابل استناد است.

همچنین اگر استخدام شما نیازمند دریافت ویزای کاری باشد، در بیشتر موارد سفارت یا اداره مهاجرت کشور مقصد نیز ترجمه رسمی مدارک را الزامی می‌داند. بنابراین، بهتر است پیش از آغاز فرآیند ترجمه، الزامات کارفرما، سفارت یا کشور مقصد را بررسی کنید تا از انجام ترجمه‌های مجدد، پرداخت هزینه‌های اضافی و ایجاد تأخیر در روند استخدام جلوگیری شود.

چگونه یک دارالترجمه انگلیسی مناسب انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک دارالترجمه انگلیسی مناسب، بهتر است علاوه بر هزینه، کیفیت خدمات و تجربه مجموعه را نیز بررسی کنید. مهم‌ترین معیارها عبارت‌اند از:

مترجم رسمی زبان انگلیسی: ترجمه باید توسط مترجم رسمی مورد تأیید انجام شود تا اعتبار قانونی داشته باشد.

ترجمه باید توسط مترجم رسمی مورد تأیید انجام شود تا اعتبار قانونی داشته باشد. تجربه در ترجمه مدارک کاری: آشنایی با مدارک استخدامی و ویزای کاری، احتمال بروز خطا را کاهش می‌دهد.

آشنایی با مدارک استخدامی و ویزای کاری، احتمال بروز خطا را کاهش می‌دهد. آشنایی با اصطلاحات منابع انسانی: عناوین شغلی، شرح وظایف و سوابق کاری باید با معادل‌های صحیح و رایج ترجمه شوند.

عناوین شغلی، شرح وظایف و سوابق کاری باید با معادل‌های صحیح و رایج ترجمه شوند. بررسی مدارک قبل از ترجمه: بررسی اولیه اسناد، نقص یا مغایرت‌های احتمالی را پیش از شروع کار مشخص می‌کند.

بررسی اولیه اسناد، نقص یا مغایرت‌های احتمالی را پیش از شروع کار مشخص می‌کند. امکان ثبت سفارش آنلاین: این قابلیت باعث صرفه‌جویی در زمان و حذف مراجعات غیرضروری می‌شود.

این قابلیت باعث صرفه‌جویی در زمان و حذف مراجعات غیرضروری می‌شود. تحویل سریع و منظم: در پرونده‌های استخدامی و ویزای کاری، رعایت زمان تحویل اهمیت زیادی دارد.

در پرونده‌های استخدامی و ویزای کاری، رعایت زمان تحویل اهمیت زیادی دارد. ارائه مشاوره تخصصی: راهنمایی درباره مدارک موردنیاز، تأییدیه‌های قانونی و الزامات کشور مقصد از بروز اشتباهات جلوگیری می‌کند.

یک دارالترجمه معتبر و رسمی با بهره‌گیری از مترجمان رسمی زبان انگلیسی، بررسی اولیه مدارک، امکان ثبت سفارش آنلاین و آشنایی با الزامات سفارت‌ها و کارفرمایان بین‌المللی، زمان آماده‌سازی مدارک را کاهش داده و احتمال بروز خطا را کمتر کند.

اشتباهات رایج در ترجمه مدارک کاری

وجود اشتباه در ترجمه مدارک کاری می‌تواند باعث درخواست اصلاح مدارک، تأخیر در روند استخدام یا حتی رد شدن آن‌ها از سوی کارفرما یا سفارت شود. بر اساس تجربه فعالان حوزه ترجمه رسمی، این موارد از رایج‌ترین دلایل درخواست اصلاح مدارک هستند:

ترجمه اشتباه عنوان شغلی: انتخاب معادل نادرست برای عنوان شغلی، ممکن است سطح تخصص یا مسئولیت‌های شما را به اشتباه نشان دهد.

انتخاب معادل نادرست برای عنوان شغلی، ممکن است سطح تخصص یا مسئولیت‌های شما را به اشتباه نشان دهد. مغایرت نام با گذرنامه: نام و نام خانوادگی باید دقیقاً مطابق با اطلاعات درج‌شده در گذرنامه ترجمه شود.

نام و نام خانوادگی باید دقیقاً مطابق با اطلاعات درج‌شده در گذرنامه ترجمه شود. اشتباه در تاریخ استخدام: ناهماهنگی در تاریخ شروع یا پایان همکاری می‌تواند سابقه کاری شما را زیر سؤال ببرد.

ناهماهنگی در تاریخ شروع یا پایان همکاری می‌تواند سابقه کاری شما را زیر سؤال ببرد. ناقص بودن سوابق شغلی: حذف بخشی از سوابق یا ارائه نکردن مدارک مرتبط، ممکن است باعث درخواست مدارک تکمیلی شود.

حذف بخشی از سوابق یا ارائه نکردن مدارک مرتبط، ممکن است باعث درخواست مدارک تکمیلی شود. ترجمه توسط مراکز غیررسمی: بسیاری از شرکت‌ها، سفارت‌ها و مراجع بین‌المللی تنها ترجمه رسمی را می‌پذیرند.

بسیاری از شرکت‌ها، سفارت‌ها و مراجع بین‌المللی تنها ترجمه رسمی را می‌پذیرند. استفاده از مدارک قدیمی یا فاقد اعتبار: برخی گواهی‌های اشتغال یا سوابق کاری باید به‌روز باشند و نسخه‌های قدیمی ممکن است پذیرفته نشوند.

برخی گواهی‌های اشتغال یا سوابق کاری باید به‌روز باشند و نسخه‌های قدیمی ممکن است پذیرفته نشوند. نداشتن مهر و امضای لازم: در مواردی که ترجمه رسمی الزامی است، نبود مهر و امضای مترجم رسمی می‌تواند باعث رد شدن مدارک شود.

رعایت این نکات و سپردن ترجمه مدارک به یک دارالترجمه معتبر، احتمال بروز خطا و تأخیر در فرآیند استخدام یا دریافت ویزای کاری را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی

همزمان با افزایش فرصت‌های شغلی بین‌المللی، توجه به کیفیت ترجمه رسمی مدارک نیز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. بررسی دقیق اسناد پیش از ارسال می‌تواند از بسیاری از تأخیرها و هزینه‌های اضافی جلوگیری کند. به همین دلیل، پیش از ارسال مدارک، بهتر است تمامی اسناد از نظر اعتبار، کامل بودن و مطابقت با الزامات کارفرما یا کشور مقصد بررسی شوند. استفاده از خدمات یک دارالترجمه باتجربه می‌تواند این مسیر را ساده‌تر کرده و احتمال بروز خطاهای رایج را کاهش دهد.

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