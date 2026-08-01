معرفی بهترین مرجع قیمت نقره در ایران

نقره یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های ارزشمند تاریخ بشر است؛ فلزی که هم در زیورآلات و صنایع‌دستی کاربرد دارد و هم به‌عنوان یک ابزار حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم شناخته می‌شود. اما نوسان مداوم قیمت این فلز، به‌ویژه در بازار پرتلاطم ایران، رصد لحظه‌ای آن را برای هر خریدار، فروشنده یا سرمایه‌گذار به یک ضرورت تبدیل کرده است. سوالی که این روزها بسیاری از کاربران می‌پرسند این است: از کجا قیمت نقره را ببینیم که هم دقیق باشد، هم به‌روز و هم قابل‌اعتماد؟

در این مطلب، سه منبع شناخته‌شده و پرکاربرد برای مشاهده قیمت نقره در ایران را معرفی می‌کنیم و ویژگی‌های هرکدام را با هم مقایسه می‌کنیم تا بر اساس نیاز خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

چرا رصد لحظه‌ای قیمت نقره اهمیت دارد؟

بازار فلزات گران‌بها، از جمله نقره، همواره در معرض نوسانات سریع و گاه غیرقابل‌پیش‌بینی قرار دارد. تغییرات نرخ ارز، اخبار اقتصادی جهانی، تصمیمات سیاسی و حتی رویدادهای منطقه‌ای می‌توانند در بازه زمانی کوتاهی ارزش دارایی نقره‌ای را تغییر دهند. رصد لحظه‌ای قیمت به کاربران کمک می‌کند:

از خریدهای هیجانی و در نقطه اوج قیمت پرهیز کنند.

بهترین زمان ممکن برای خرید یا فروش را تشخیص دهند.

روند بلندمدت بازار را در کنار نوسانات کوتاه‌مدت ببینند.

تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را با داده و نه صرفاً حدس و گمان بگیرند.

بهترین سایت‌ها و پلتفرم‌ها برای مشاهده قیمت نقره

به‌طور کلی منابع آنلاین قیمت نقره را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: پلتفرم‌هایی که صرفاً اطلاع‌رسانی می‌کنند و پلتفرم‌هایی که علاوه بر نمایش قیمت لحظه‌ای، امکان خرید و فروش مستقیم را هم فراهم می‌کنند. در ادامه، یک نمونه شاخص از هر رویکرد را بررسی می‌کنیم.

1.پلتفرم گرمی

گرمی یکی از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، نقره و مس در ایران است که در کنار امکان معامله، صفحه اختصاصی برای رصد قیمت نقره به صورت لحظه ای را نیز دارد و در این صفحه، کاربر می‌تواند قیمت نقره ۹۹۹ و نقره آب‌شده را به تومان، همراه با نمودار زنده، تحلیل تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کند.

از ویژگی‌های قابل‌توجه این پلتفرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قیمت لحظه‌ای و مطابق بازار واقعی که به‌صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود.

که به‌صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود. امکان خرید و فروش مستقیم نقره آب‌شده بدون پرداخت اجرت، با حداقل سرمایه‌گذاری ۲۰۰ هزار تومان.

بدون پرداخت اجرت، با حداقل سرمایه‌گذاری ۲۰۰ هزار تومان. امکان تحویل فیزیکی دارایی به‌همراه فاکتور رسمی و قابل استعلام، برای کاربرانی که تمایل به نگهداری فیزیکی نقره دارند.

به‌همراه فاکتور رسمی و قابل استعلام، برای کاربرانی که تمایل به نگهداری فیزیکی نقره دارند. مجوزهای رسمی و امنیت چندلایه که شفافیت و امنیت معاملات را تضمین می‌کند.

این ترکیب از «مشاهده قیمت + امکان معامله» باعث شده گرمی گزینه مناسبی برای کسانی باشد که هم می‌خواهند روند بازار را دنبال کنند و هم در صورت تمایل، بلافاصله اقدام به خرید یا فروش کنند.

2.شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز (TGJU)

TGJU یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شبکه‌های اطلاع‌رسانی مالی در ایران است که علاوه بر قیمت دلار، سکه و طلا، صفحه اختصاصی برای قیمت گرم نقره ۹۹۹ نیز دارد. این پلتفرم بیشتر جنبه مرجع اطلاعاتی دارد تا معاملاتی، و به همین دلیل مورد استفاده گسترده رسانه‌ها، تحلیلگران و فعالان بازار قرار می‌گیرد.

امکانات کلیدی این صفحه عبارت‌اند از:

مقایسه قیمت روز با روزهای گذشته ، از یک هفته تا یک سال قبل، به همراه درصد تغییرات.

، از یک هفته تا یک سال قبل، به همراه درصد تغییرات. نمودارهای تکنیکال متنوع شامل روند روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی بازه ده‌ساله.

شامل روند روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی بازه ده‌ساله. امکان مقایسه نقره با سایر دارایی‌ها مانند دلار، سکه و بیت‌کوین در همان بازه زمانی.

مانند دلار، سکه و بیت‌کوین در همان بازه زمانی. سیستم هشدار نوسان قیمت برای اطلاع‌رسانی تغییرات مهم بازار.

از آنجا که TGJU خود پلتفرم خرید و فروش نیست، برای کاربرانی مناسب است که فقط به دنبال یک مرجع دقیق و بی‌طرف برای رصد روند قیمت هستند، بدون آنکه قصد انجام معامله در همان لحظه را داشته باشند.

3.نقره‌سی

نقره‌سی یک پلتفرم تخصصی برای خرید، فروش و مشاهده قیمت نقره است که برخلاف گرمی، تمرکز اصلی خود را صرفاً روی بازار نقره گذاشته است. این پلتفرم قیمت نقره را به‌صورت لحظه‌ای و ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته نمایش می‌دهد.

مهم‌ترین ویژگی‌های نقره‌سی شامل موارد زیر است:

معامله نقره آب‌شده بدون اجرت با حداقل سرمایه‌گذاری تنها ۱۰۰ هزار تومان.

با حداقل سرمایه‌گذاری تنها ۱۰۰ هزار تومان. امکان پس‌انداز خودکار نقره در بازه‌های زمانی مشخص و با مبلغ دلخواه کاربر.

در بازه‌های زمانی مشخص و با مبلغ دلخواه کاربر. محاسبه‌گر قیمت و صفحه آموزشی انس نقره برای درک بهتر نحوه قیمت‌گذاری جهانی.

برای درک بهتر نحوه قیمت‌گذاری جهانی. ثبت‌نام و احراز هویت سریع ، معمولاً در کمتر از دو دقیقه.

، معمولاً در کمتر از دو دقیقه. امکان تحویل فیزیکی نقره برای کاربرانی که مایل به نگهداری دارایی به‌صورت فیزیکی هستند.

این پلتفرم به‌ویژه برای افرادی که قصد پس‌انداز تدریجی یا شروع سرمایه‌گذاری با مبالغ کوچک را دارند، گزینه در دسترسی به شمار می‌رود.

جدول مقایسه سریع سه منبع

ویژگی گرمی TGJU نقره‌سی نوع خدمت پلتفرم معاملاتی طلا، نقره و مس شبکه اطلاع‌رسانی مالی پلتفرم تخصصی معاملات نقره مشاهده قیمت لحظه‌ای دارد (نمودار + تحلیل تکنیکال) دارد (چارت + تاریخچه + مقایسه) دارد خرید و فروش مستقیم دارد ندارد دارد حداقل سرمایه‌گذاری ۲۰۰ هزار تومان اطلاع‌رسانی صرفا ۱۰۰ هزار تومان امکانات تکمیلی تحویل فیزیکی، مجوز رسمی هشدار قیمت، آرشیو ۱۰ ساله پس‌انداز خودکار، محاسبه‌گر قیمت

قیمت نقره به چه عواملی وابسته است؟

پیش از معرفی منابع مشاهده قیمت، دانستن این نکته مفید است که قیمت نقره در ایران معمولاً بر پایه چند عامل اصلی شکل می‌گیرد:

قیمت جهانی انس نقره که در بازارهای بین‌المللی و بر حسب دلار معامله می‌شود. نرخ دلار در بازار داخلی که مبنای تبدیل قیمت جهانی به تومان است. عرضه و تقاضای داخلی که می‌تواند باعث اختلاف جزئی قیمت میان پلتفرم‌های مختلف شود. عیار نقره (مانند ۹۹۹ یا ۹۲۵) که مستقیماً روی قیمت نهایی هر گرم تأثیر می‌گذارد.

با در نظر گرفتن این عوامل، طبیعی است که منبع دریافت قیمت نیز اهمیت پیدا کند؛ چرا که همه سایت‌ها به یک شکل و با یک سرعت این داده‌ها را به‌روزرسانی نمی‌کنند

نکاتی برای انتخاب منبع مطمئن جهت رصد قیمت نقره

اگر هدف شما فقط اطلاع از قیمت روز نیست و قصد خرید یا فروش نیز دارید، به این نکات توجه کنید:

به‌روزرسانی واقعی و لحظه‌ای : مطمئن شوید قیمت نمایش داده‌شده با تأخیر زیاد نسبت به بازار جهانی و داخلی به‌روز نمی‌شود.

مطمئن شوید قیمت نمایش داده‌شده با تأخیر زیاد نسبت به بازار جهانی و داخلی به‌روز نمی‌شود. شفافیت در کارمزد و اجرت : پیش از هر معامله، کارمزد خرید و فروش و همچنین وجود یا عدم وجود اجرت را بررسی کنید.

پیش از هر معامله، کارمزد خرید و فروش و همچنین وجود یا عدم وجود اجرت را بررسی کنید. مجوز و اعتبار رسمی : برای پلتفرم‌هایی که امکان معامله ارائه می‌دهند، وجود مجوز از مراجع رسمی نشانه مهمی از اعتبار است.

برای پلتفرم‌هایی که امکان معامله ارائه می‌دهند، وجود مجوز از مراجع رسمی نشانه مهمی از اعتبار است. امکانات تحلیلی : وجود نمودار، تاریخچه قیمت و امکان مقایسه با سایر دارایی‌ها، تصمیم‌گیری را دقیق‌تر می‌کند.

وجود نمودار، تاریخچه قیمت و امکان مقایسه با سایر دارایی‌ها، تصمیم‌گیری را دقیق‌تر می‌کند. دسترسی آسان: در دسترس بودن نسخه وب و اپلیکیشن موبایل، رصد قیمت را در هر لحظه ممکن می‌سازد.

جمع‌بندی

برای پاسخ به این سوال که از کجا قیمت نقره را ببینیم، بسته به هدف خود می‌توانید یکی از این سه مسیر را انتخاب کنید: اگر به‌دنبال یک مرجع صرفاً اطلاع‌رسانی با سابقه طولانی و آرشیو تاریخی هستید، TGJU گزینه مناسبی است. اگر می‌خواهید در کنار رصد قیمت، امکان خرید، فروش و حتی تحویل فیزیکی نقره را نیز داشته باشید، هر دو پلتفرم گرمی و نقره‌سی این امکان را فراهم می‌کنند؛ با این تفاوت که گرمی در کنار نقره، امکان معامله طلا و مس را نیز ارائه می‌دهد، در حالی‌که نقره‌سی تمرکز تخصصی‌تری روی بازار نقره دارد.

سوالات متداول

۱. آیا قیمت نقره در همه این سه سایت دقیقاً یکسان است؟ خیر، ممکن است اختلاف جزئی به‌دلیل زمان به‌روزرسانی، کارمزد یا اسپرد خرید و فروش هر پلتفرم وجود داشته باشد؛ اما روند کلی قیمت در همه آن‌ها از قیمت جهانی انس نقره و نرخ دلار پیروی می‌کند.

۲. تفاوت نقره ۹۹۹ و ۹۲۵ در قیمت چیست؟ عدد عیار نشان‌دهنده درصد خلوص نقره است؛ نقره ۹۹۹ تقریباً خالص است در حالی‌که نقره ۹۲۵ (استرلینگ) حاوی درصدی فلزات دیگر برای استحکام بیشتر است، به همین دلیل قیمت آن معمولاً کمی پایین‌تر از نقره ۹۹۹ محاسبه می‌شود.

۳. آیا برای دیدن قیمت نقره حتماً باید ثبت‌نام کنم؟ معمولاً خیر. در اکثر این پلتفرم‌ها مشاهده قیمت لحظه‌ای بدون نیاز به ثبت‌نام امکان‌پذیر است و احراز هویت تنها زمانی لازم می‌شود که بخواهید معامله واقعی انجام دهید.

۴. قیمت نقره در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟ مبنای اصلی، قیمت جهانی انس نقره است که با نرخ دلار روز تبدیل به تومان می‌شود؛ سپس عواملی مانند عیار، وزن و شرایط عرضه و تقاضای داخلی نیز در قیمت نهایی هر گرم تأثیر می‌گذارند.

۵. کدام پلتفرم برای شروع سرمایه‌گذاری در نقره مناسب‌تر است؟ انتخاب به هدف شما بستگی دارد؛ اگر فقط قصد رصد قیمت را دارید، TGJU مرجع مناسبی است. اگر به‌دنبال شروع خرید و فروش با حداقل سرمایه هستید، هر دو گرمی و نقره‌سی گزینه‌های در دسترسی محسوب می‌شوند و مقایسه شرایط دقیق هرکدام پیش از انتخاب توصیه می‌شود.

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