شیر روشویی پایه بلند یا کوتاه؛ کدام برای روشویی شما مناسبتر است؟
انتخاب شیر روشویی فقط به رنگ و طراحی آن محدود نمیشود. ممکن است یک شیر پایه بلند از نظر ظاهری کاملاً با دکوراسیون سرویس بهداشتی هماهنگ باشد، اما بعد از نصب متوجه شوید آب به اطراف میپاشد یا فاصله خروجی آن با کاسه مناسب نیست. برعکس، استفاده از شیر پایه کوتاه در کنار بعضی روشوییهای کاسهای میتواند فضای کافی برای شستن دستها ایجاد نکند.
اگر روشویی کاسهای یا روکار دارید و شیر قرار است روی صفحه کابینت نصب شود، معمولاً شیر روشویی پایه بلند انتخاب مناسبتری است. برای روشوییهای توکار، یکپارچه یا مدلهایی که محل نصب شیر روی خود کاسه قرار دارد، اغلب شیر پایه کوتاه کاربردیتر است. بااینحال، انتخاب نهایی فقط به بلند یا کوتاه بودن شیر بستگی ندارد؛ ارتفاع کاسه، طول آبریز و محل برخورد جریان آب نیز باید با روشویی هماهنگ باشند.
تفاوت شیر روشویی پایه بلند و کوتاه چیست؟
تفاوت اصلی این دو مدل در ارتفاع بدنه و ارتفاع خروجی آب است. شیر پایه بلند بهگونهای طراحی میشود که آبریز آن از لبه روشوییهای روکار و کاسهای عبور کند؛ درحالیکه شیر پایه کوتاه معمولاً روی خود روشویی یا در ارتفاع پایینتری نسبت به کاسه نصب میشود.
|
معیار
|
شیر پایه بلند
|
شیر پایه کوتاه
|
ارتفاع بدنه
|
بیشتر
|
کمتر
|
کاربرد رایج
|
روشویی کاسهای و روکار
|
روشویی توکار و معمولی
|
محل نصب رایج
|
صفحه کابینت کنار کاسه
|
روی خود روشویی
|
فضای زیر آبریز
|
بیشتر
|
کمتر
|
نیاز به تطبیق با ارتفاع کاسه
|
بسیار مهم
|
مهم
|
مناسب فضای جمعوجور
|
وابسته به طراحی
|
معمولاً مناسبتر
شیر پایه بلند برای چه نوع روشویی مناسب است؟
مهمترین کاربرد شیر پایه بلند در کنار روشوییهای کاسهای یا روکار است. در این مدلها، کاسه روی صفحه کابینت قرار میگیرد و ارتفاع لبه روشویی از سطح صفحه بیشتر است. در نتیجه اگر یک شیر کوتاه روی صفحه نصب شود، آبریز ممکن است نتواند بهدرستی از لبه کاسه عبور کند.
البته صرفاً کاسهای بودن روشویی به معنای مناسب بودن هر شیر پایه بلندی نیست. اگر کاسه کمارتفاع باشد و شیر بیش از حد بلند انتخاب شود، محل خروج آب ممکن است فاصله زیادی از کف روشویی پیدا کند.
شیر پایه کوتاه برای چه نوع روشویی مناسب است؟
شیر پایه کوتاه بیشتر برای روشوییهایی مناسب است که محل نصب شیر روی خود کاسه یا سطح نزدیک به لبه آن قرار دارد. روشوییهای توکار، نیمهتوکار و بسیاری از مدلهای معمولی در این گروه قرار میگیرند.
در چنین شرایطی نیازی نیست بدنه شیر از یک کاسه بلند عبور کند؛ به همین دلیل افزایش ارتفاع شیر نهتنها ضروری نیست، بلکه ممکن است باعث شود خروجی آب بیش از اندازه از سطح روشویی فاصله بگیرد.مدل پایه کوتاه همچنین در سرویسهایی که فضای محدودی میان روشویی، آینه یا کابینت وجود دارد، معمولاً راحتتر جانمایی میشود.
برای روشویی کاسهای شیر پایه بلند بهتر است یا کوتاه؟
در اغلب روشوییهای کاسهای که شیر روی صفحه کابینت نصب میشود، پایه بلند انتخاب مناسبتری است. دلیل اصلی هم زیبایی نیست؛ آبریز باید به ارتفاعی برسد که بتواند از لبه کاسه عبور کند و فضای کافی برای قرار گرفتن دست زیر جریان آب باقی بماند.
بااینحال، ابتدا باید کاسه روشویی انتخاب شود و سپس ارتفاع شیر مشخص شود. حتی راهنماهای فروش شیرهای مخصوص Vessel Sink نیز ارتفاع کلی شیر، ارتفاع آبریز و میزان پیشروی آبریز به داخل کاسه را سه معیار مجزا میدانند.
ارتفاع کاسه روشویی چه تأثیری در انتخاب شیر دارد؟
فرض کنید دو روشویی کاسهای دارید که یکی کمعمق و دیگری بلند است. استفاده از یک مدل شیر یکسان برای هر دو لزوماً نتیجه مشابهی ایجاد نمیکند.
در کاسه بلند، شیر باید ارتفاع کافی داشته باشد تا خروجی آن از لبه روشویی بالاتر قرار بگیرد. در کاسه کمارتفاع، شیر بسیار بلند میتواند فاصله خروج آب تا سطح داخلی روشویی را افزایش دهد و احتمال پاشش را بیشتر کند.
به همین دلیل بهتر است پیش از خرید، فاصله سطح کابینت تا بالاترین قسمت لبه کاسه اندازهگیری شود و سپس مشخصات ارتفاع آبریز شیر با آن مقایسه شود.
طول آبریز شیر روشویی چرا مهم است؟
یکی از اشتباهات رایج این است که هنگام خرید فقط ارتفاع شیر بررسی شود. در حالی که طول یا برد آبریز تعیین میکند جریان آب در کدام قسمت کاسه فرود میآید.
اگر آبریز بیش از حد کوتاه باشد، آب نزدیک دیواره داخلی روشویی میریزد و فضای کمی برای شستن دست باقی میماند. اگر بیش از حد جلو آمده باشد، ممکن است جریان آب به قسمت نامناسبی از کاسه برسد.
آیا شیر پایه بلند بیشتر آب را به اطراف میپاشد؟
خودِ پایه بلند بودن شیر الزاماً باعث پاشیدن آب نمیشود. مشکل زمانی ایجاد میشود که ارتفاع خروجی، فشار و زاویه جریان با عمق و فرم کاسه هماهنگ نباشد.
اگر خروجی آب فاصله زیادی با کف یک روشویی کمعمق داشته باشد، برخورد آب میتواند قطرات بیشتری را به اطراف هدایت کند. در مقابل، یک شیر پایه بلند که برای کاسه عمیق و متناسب با آن انتخاب شده است میتواند عملکرد کاملاً مناسبی داشته باشد.
پس برای کاهش پاشش، بهجای کنار گذاشتن شیر پایه بلند باید تناسب شیر و روشویی را بررسی کرد. راهنماهای خرید Vessel Sink نیز تطبیق ارتفاع و Reach آبریز با ابعاد کاسه را برای استفاده راحت و کاهش پاشش مهم میدانند.
از نظر راحتی استفاده شیر پایه بلند بهتر است یا کوتاه؟
پاسخ به نوع روشویی بستگی دارد. روی یک روشویی کاسهای، پایه بلند فضای بیشتری میان آبریز و کاسه ایجاد میکند و شستن دست راحتتر میشود. اما همان شیر روی یک روشویی معمولی و کمعمق ممکن است بیش از اندازه بلند باشد.
پایه کوتاه روی روشویی استاندارد، فاصله طبیعیتری میان دست، خروجی آب و کاسه ایجاد میکند و فضای کمتری هم اشغال میکند. بنابراین راحتی استفاده از ارتفاع بیشتر به دست نمیآید؛ ارتفاع متناسب مهم است.
قبل از خرید شیر پایه بلند یا کوتاه چه اندازههایی را بررسی کنیم؟
- ارتفاع کاسه از صفحه: مشخص میکند شیر باید تا چه اندازه از لبه روشویی بالاتر قرار گیرد.
- ارتفاع خروجی آب: با ارتفاع کلی شیر اشتباه نشود؛ محل واقعی خروج آب برای کاربری اهمیت بیشتری دارد.
- طول آبریز: باید آب را به محدوده مناسبی از داخل کاسه برساند.
- فاصله سوراخ نصب تا کاسه: مشخص میکند آبریز برای عبور از لبه روشویی به طول کافی میرسد یا خیر.
اگر شیر با روشویی هماهنگ نباشد چه مشکلاتی ایجاد میشود؟
هماهنگ نبودن این دو قطعه فقط یک ایراد ظاهری نیست. ممکن است آب نزدیک لبه کاسه بریزد، فضای کافی برای شستن دست وجود نداشته باشد یا هنگام باز کردن شیر، قطرات آب روی صفحه کابینت پخش شوند. در بعضی چیدمانها حتی دسته اهرمی شیر ممکن است هنگام حرکت با کاسه یا دیوار پشت روشویی تداخل پیدا کند. به همین دلیل بهتر است شیر و روشویی بهعنوان دو قطعه مستقل انتخاب نشوند؛ ابعاد آنها باید قبل از خرید با یکدیگر تطبیق داده شود.