چطور از اصل بودن لوازم بهداشتی مطمئن شویم؟
برای اطمینان از اصل بودن لوازم آرایشی و بهداشتی، قبل از خرید به برچسب اصالت، کد رهگیری، شماره سری، تاریخ تولید و انقضا توجه کنید و اطلاعات محصول را از طریق سایت رسمی بررسی کنید. همچنین کیفیت بستهبندی، چاپ لوگو، تطابق مشخصات روی جعبه و محصول و خرید از فروشگاههای معتبر مانند الانزا میتوانند به تشخیص کالای اورجینال از تقلبی کمک کنند.
در این مقاله در مورد اینکه چطور از اصل بودن لوازم آرایشی بهداشتی مطمئن شویم صحبت میکنیم.
روشهای تشخیص اصل بودن لوازم بهداشتی و آرایشی در یک نگاه
در ابتدا نگاهی به روشهای تشخیص اصل بودن لوازم میکاپ اشاره میکنیم و سپس در ادامه به جزئیات بیشتر میپردازیم:
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روش تشخیص
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توضیحات
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بررسی برچسب اصالت کالا
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کد اصالت را استعلام کنید تا اطلاعات کالا با مشخصات روی بستهبندی مطابقت داشته باشد
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بررسی کد رهگیری و بچ کد
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شماره سری ساخت محصول را بررسی کنید؛ این کد باید با اطلاعات برند هماهنگ باشد
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توجه به بستهبندی محصول
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چاپ بیکیفیت، غلط املایی یا تفاوت در طراحی میتواند نشانه محصول تقلبی باشد
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بررسی تاریخ تولید و انقضا
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تاریخهای درجشده باید واضح، معتبر و بدون پاکشدگی باشند
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مقایسه ظاهر با نمونه اصل
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رنگ، شکل بستهبندی و جزئیات محصول را با نمونه معرفیشده برند مقایسه کنید
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بررسی بو و بافت محصول
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تغییر غیرعادی در رایحه، رنگ یا غلظت میتواند نشانه فیک بودن باشد
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توجه به قیمت محصول
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قیمت بسیار پایین نسبت به بازار میتواند نشانه تقلبی بودن کالا باشد
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خرید از فروشگاه معتبر
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خرید از فروشندگان شناختهشده احتمال دریافت محصول تقلبی را کاهش میدهد
بررسی کد رهگیری و بچ کد محصول
کد رهگیری و بچ کد اطلاعات مهمی درباره محصول، سری تولید و زمان تولید آن ارائه میدهند. شما هنگام خرید کرم آبرسان اصل یا هر محصول دیگری باید مطمئن شوید این کدها روی بستهبندی و خود محصول وجود دارند و با یکدیگر مطابقت دارند. نبودن کد، پاکشدگی یا تفاوت اطلاعات میتواند نشانه غیر معتبر بودن محصول باشد. بررسی این کدها بهخصوص برای محصولات برندهای خارجی اهمیت بیشتری دارد.
بررسی برچسب اصالت کالا
برچسب اصالت کالا یکی از مهمترین راهها برای بررسی اصالت لوازم آرایشی است. شما میتوانید اطلاعات درجشده روی این برچسب مانند شناسه رهگیری و کد اصالت را بررسی کنید تا از ثبت محصول در سامانههای معتبر مطمئن شوید. وجود این برچسب نشان میدهد محصول مراحل کنترل و بررسیهای لازم را طی کرده است. البته بهتر است علاوه بر برچسب، سایر مشخصات ظاهری و اطلاعات محصول را نیز بررسی کنید.
مقایسه ظاهر محصول با نمونه اصل
برای تشخیص بهتر اصالت لوازم آرایشی مانند کرم دور چشم https://elanza.com/category/eye-cream و سایر محصولات، شما میتوانید ظاهر محصول خریداریشده را با نمونه معرفیشده در سایت رسمی برند مقایسه کنید. به جزئیاتی مانند شکل ظرف، رنگ محصول، فونت نوشتهها، اندازه بستهبندی و طراحی لوگو دقت کنید. بسیاری از محصولات تقلبی با تغییرات کوچک در ظاهر تولید میشوند که با مقایسه دقیق میتوان آنها را شناسایی کرد.
اگر محصول کاملا شبیه مدل اصل بود، موارد زیر را بررسی کنید:
- نظرات خریداران قبلی را بررسی کنید؛ تجربه کاربران میتواند نشانههای مهمی درباره کیفیت کالا نشان دهد.
- ضمانت اصالت کالا را بررسی کنید؛ فروشگاههای معتبر اغلب مسئولیت اصالت محصول را میپذیرند.
- شرایط مرجوعی کالا را بررسی کنید؛ امکان بازگشت محصول در صورت مغایرت را بررسی کنید. این موضوع ریسک خرید را کاهش میدهد.
توجه به بستهبندی محصول
بستهبندی یکی از اولین نشانههایی است که میتوانید برای تشخیص محصول اصل بررسی کنید. شما باید به کیفیت چاپ، وضوح نوشتهها، لوگوی برند، رنگ جعبه و نحوه قرارگیری اطلاعات توجه داشته باشید. محصولات تقلبی اغلب بستهبندی بیکیفیت، غلط املایی یا تفاوتهایی با نمونه اصلی دارند. مقایسه بستهبندی محصول با تصاویر موجود در سایت رسمی برند میتواند به شما در تشخیص بهتر کمک کند.
بررسی بو و بافت محصول
یکی از روشهای تشخیص لوازم آرایشی فیک، توجه به تغییرات غیرعادی در بو، رنگ و بافت محصول است. شما هنگام استفاده باید به مواردی مانند جدا شدن مواد، تغییر غلظت، بوی نامناسب یا تفاوت محسوس با تجربه قبلی توجه کنید. محصولات اصل معمولا فرمولاسیون ثابت و کیفیت مشخصی دارند، اما نمونههای تقلبی ممکن است ظاهر و عملکرد متفاوتی داشته باشند.
توجه به قیمت محصول
قیمت بسیار پایین یکی از نشانههایی است که باید هنگام خرید لوازم آرایشی به آن دقت کنید. شما اگر با محصولی مواجه شدید که اختلاف قیمت زیادی با فروشگاههای معتبر دارد، بهتر است درباره اصالت آن بیشتر بررسی کنید. گاهی کالاهای تقلبی با قیمتهای غیرمنطقی برای جذب مشتری عرضه میشوند. قیمت مناسب باید همراه با اعتبار فروشنده و مشخصات کامل محصول باشد.
بررسی تاریخ تولید و انقضا
قبل از خرید لوازم آرایشی، حتما تاریخ تولید و انقضای درجشده روی محصول را بررسی کنید. شما نباید محصولاتی را انتخاب کنید که تاریخ آنها پاک شده، مخدوش است یا اطلاعات مشخصی ندارند. استفاده از محصولات تاریخ گذشته ممکن است باعث کاهش کیفیت و ایجاد مشکلات پوستی شود. تاریخهای معتبر معمولا بهصورت واضح روی بستهبندی درج شده و با اطلاعات محصول هماهنگ هستند.
هنگام خرید به دو مورد زیر توجه کنید:
- محصول خیلی نزدیک به تاریخ انقضا نباشد؛ بهتر است چند ماه تا پایان مصرف آن باقی مانده باشد. داشتن حداقل یک سال تا تاریخ انقضا پیشنهاد میشود.
- بعد از باز شدن محصول، به مدت مصرف درجشده روی بستهبندی توجه کنید؛ حتی محصولی که تاریخ انقضای کلی دارد، ممکن است پس از باز شدن مدت مصرف محدودی داشته باشد.
خرید از فروشگاه معتبر
خرید از فروشگاههای معتبر یکی از سادهترین راهها برای کاهش احتمال خرید لوازم آرایشی تقلبی است. شما بهتر است محصول مورد نظر را از فروشگاههای دارای مجوز، نمایندگیهای رسمی یا فروشندگان شناختهشده تهیه کنید. فروشگاههای معتبر اغلب اطلاعات کامل محصول، ضمانت اصالت و خدمات پس از فروش ارائه میدهند و احتمال دریافت کالای بیکیفیت یا فیک در آنها کمتر است.
اشتباهاتی که اکثر خریداران در تشخیص لوازم آرایشی اصل مرتکب میشوند
با وجود روشهای مختلف برای تشخیص لوازم آرایشی اصل، بسیاری از خریداران هنوز هنگام خرید دچار اشتباهاتی میشوند که باعث انتخاب محصولات تقلبی میشود. در ادامه به اشتباهات رایج در تشخیص لوازم آرایشی اصل اشاره میکنیم:
- بعضی خریداران تصور میکنند وجود بارکد بهتنهایی تضمینکننده اصل بودن کالاست، اما محصولات تقلبی نیز اغلب بارکدهای کپیشده دارند.
- برخی افراد فکر میکنند اگر بستهبندی شبیه نمونه اصلی باشد، محصول حتما اصل است؛ اما تولیدکنندگان کالای فیک محصولاتی مشابه تولید میکنند.
- برخی اشخاص فقط به تعداد مشتریان یا ظاهر حرفهای یک فروشگاه آنلاین توجه میکنند و تجربههای منفی کاربران را بررسی نمیکنند.
- تخفیفهای غیرمنطقی و قیمت بسیار کمتر از بازار میتواند نشانه محصول تقلبی یا غیر معتبر باشد، اما بسیاری از خریداران فقط به صرفه بودن قیمت توجه میکنند.
- برخی کاربران بعد از خرید متوجه تفاوت رایحه، غلظت یا عملکرد محصول میشوند، اما قبل از خرید به این نشانههای مهم توجه نمیکنند.
- محصولات پرفروش به دلیل تقاضای بالا بیشتر مورد سوء استفاده تولیدکنندگان فیک قرار میگیرند، اما برخی خریداران فکر میکنند کالاهای برند کمتر محصولات فیک دارند.
کلام آخر
برای اطمینان از اصل بودن لوازم بهداشتی، بهتر است شما تنها به یک نشانه مانند ظاهر یا قیمت محصول اعتماد نکنید و چند عامل را همزمان بررسی کنید. توجه به برچسب اصالت، کد رهگیری، تاریخ مصرف، کیفیت بستهبندی، مشخصات محصول و خرید از فروشگاههای معتبر میتواند احتمال خرید کالای تقلبی را کاهش دهد. همچنین محصولات آرایشی معتبر باید اطلاعات قابل بررسی و شناسههای لازم برای رهگیری داشته باشند تا بتوانید با اطمینان بیشتری از آنها استفاده کنید.