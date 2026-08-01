پرکاربردترین ابزار آلات خانگی؛ هر خانه به چه ابزارهایی نیاز دارد؟
تا چند سال پیش، داشتن جعبه ابزار بیشتر برای افراد فنی ضروری بود، اما امروزه با افزایش هزینه تعمیرات و تمایل افراد به انجام کارهای ساده در خانه، وجود یک جعبه ابزار کامل و کاربردی برای خانه به یکی از نیازهای هر خانواده تبدیل شده است.
چکیده : داشتن یک جعبه ابزار کامل و کاربردی برای خانه به شما کمک میکند بسیاری از تعمیرات و کارهای روزمره را بدون نیاز به تعمیرکار انجام دهید. در این مقاله با پرکاربردترین ابزار آلات خانگی، لیست ابزارالات کاربردی در منزل، مهمترین ابزارهای دستی و برقی، نکات انتخاب ابزار مناسب آشنا میشوید تا بتوانید متناسب با نیاز خود، بهترین تجهیزات را برای منزل تهیه کنید.
تا چند سال پیش، داشتن جعبه ابزار بیشتر برای افراد فنی ضروری بود، اما امروزه با افزایش هزینه تعمیرات و تمایل افراد به انجام کارهای ساده در خانه، وجود یک جعبه ابزار کامل و کاربردی برای خانه به یکی از نیازهای هر خانواده تبدیل شده است.
بسیاری از کارهای روزمره مانند نصب تابلو، مونتاژ وسایل، تعویض دستگیره یا سفت کردن پیچها تنها با چند ابزار کاربردی در منزل قابل انجام هستند. رسیدگی به این تعمیرات جزئی، علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینه، از بروز خرابیهای بزرگتر نیز جلوگیری میکند.
در ادامه با پرکاربردترین ابزار آلات خانگی، لیست ابزارالات کاربردی در منزل و مهمترین نکات برای خرید ابزار آشنا میشوید تا بتوانید متناسب با نیاز خود، یک جعبه ابزار کامل و کاربردی تهیه کنید.
پرکاربردترین ابزار آلات خانگی، ابزار های ضروری هر خانه
برای مجهز کردن خانه، نیازی به خرید تعداد زیادی ابزار تخصصی نیست. کافی است ابزارهایی را انتخاب کنید که بیشترین کاربرد را در تعمیرات و کارهای روزمره داشته باشند. این ابزارها میتوانند بخش عمدهای از نیازهای شما را پوشش دهند و انجام بسیاری از کارها را بدون کمک تعمیرکار امکانپذیر کنند.
مهمترین و پرکاربردترین ابزار آلات خانگی عبارتاند از:
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چکش
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پیچگوشتی دوسو و چهارسو
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انبردست
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آچار فرانسه
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متر
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کاتر
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تراز
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دریل شارژی
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چراغ قوه
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نوار چسب برق
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پیچ، رولپلاک و میخ
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دستکش ایمنی
وجود این تجهیزات در کنار یکدیگر، یک جعبه ابزار کامل و کاربردی برای خانه را تشکیل میدهد و برای انجام اکثر تعمیرات و نصبهای خانگی کافی خواهد بود.
لیست ابزارالات کاربردی در منزل
برای اینکه بتوانید جعبه ابزار کاربردی منزل خود را متناسب با نیاز خود تهیه کنید، در جدول زیر لیست ابزارالات کاربردی در منزل به همراه مهمترین کاربرد و میزان ضرورت هر یک آورده شده است.
|میزان ضرورت
|کاربرد اصلی
|ابزار
|بسیار ضروری
|نصب میخ، تعمیرات عمومی و کارهای چوبی
|چکش
|بسیار ضروری
|باز و بسته کردن انواع پیچ
|پیچگوشتی دوسو و چهارسو
|بسیار ضروری
|گرفتن، خم کردن و بریدن سیم
|انبردست
|ضروری
|باز و بسته کردن مهره و پیچ
|آچار فرانسه
|ضروری
|اندازهگیری قبل از نصب تجهیزات
|متر
|ضروری
|برش کارتن، پلاستیک و موکت
|کاتر
|ضروری
|نصب دقیق تابلو، شلف و کابینت
|تراز
|بسیار ضروری
|سوراخکاری و باز و بسته کردن پیچها
|دریل شارژی
|متوسط
|تعمیرات در محیطهای کمنور
|چراغ قوه
|متوسط
|عایقکاری اتصالات الکتریکی
|نوار چسب برق
|ضروری
|نصب تجهیزات روی دیوار
|پیچ، رولپلاک و میخ
|ضروری
|محافظت از دست هنگام کار
|دستکش ایمنی
دریل شارژی؛ مهمترین ابزار برقی هر خانه
در میان ابزارهای برقی، دریل شارژی یکی از ضروریترین تجهیزات هر خانه محسوب میشود. این ابزار علاوه بر سوراخکاری، برای باز و بسته کردن پیچها نیز کاربرد دارد و در نصب پرده، شلف، تلویزیون دیواری، مونتاژ مبلمان و بسیاری از تعمیرات خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.
هنگام انتخاب دریل شارژی، بهتر است به نوع و ظرفیت باتری، گشتاور قابل تنظیم، سرعت چرخش، وزن دستگاه و کیفیت سهنظام توجه کنید تا مدلی متناسب با نیاز خود تهیه کنید.
آیا هر خانه به موتور برق نیاز دارد؟
شاید تصور کنید موتور برق فقط برای کارگاهها و پروژههای ساختمانی کاربرد دارد، اما در خانهها، ویلاها و مناطقی که با قطعی برق مواجه هستند نیز میتواند بسیار مفید باشد.
در زمان قطع برق، موتور برق امکان تأمین انرژی وسایلی مانند یخچال، روشنایی، پمپ آب و مودم را فراهم میکند. البته هنگام خرید باید به عواملی مانند توان دستگاه، نوع سوخت، میزان صدا و مدت زمان کارکرد آن توجه داشته باشید تا مدلی متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.
اگر در منطقهای با قطعی برق مکرر زندگی میکنید یا ویلایی خارج از شهر دارید، موتور برق میتواند یکی از کاربردیترین تجهیزات برای تأمین برق اضطراری باشد.
هنگام انتخاب ابزارآلات خانگی به چه نکاتی توجه کنیم؟
پیش از خرید ابزار، بهتر است ابتدا نیازهای خود را مشخص کنید و بر اساس نوع استفاده، ابزارهای ضروری را در اولویت قرار دهید. هنگام انتخاب ابزار،به نکات زیر توجه کنید:
- کیفیت ساخت
- جنس بدنه
- خوشدست بودن
- دوام کالا
- گارانتی و خدمات پس از فروش
. اگر قصد خرید ابزارهای برقی را دارید، بررسی توان، نوع باتری (در مدلهای شارژی)، قدرت موتور و امکانات ایمنی نیز اهمیت زیادی دارد. در نهایت، انتخاب ابزار از برندهای معتبر باعث میشود علاوه بر عملکرد بهتر، در بلندمدت نیز هزینه کمتری بابت تعمیر یا تعویض آن پرداخت کنید.
جمعبندی
داشتن یک جعبه ابزار کامل و کاربردی برای خانه، انجام بسیاری از تعمیرات و کارهای روزمره را سادهتر و کمهزینهتر میکند. با انتخاب پرکاربردترین ابزار آلات خانگی و تهیه ابزارهای متناسب با نیاز، میتوانید بدون اتلاف وقت، بسیاری از مشکلات جزئی منزل را خودتان برطرف کرده و در هزینههای تعمیرات صرفهجویی کنید.