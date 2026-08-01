رول بولت چیست و چرا انتخاب درست آن اهمیت دارد؟

رول بولت چیست؟

رول بولت یا انکر بولت مکانیکی، نوعی اتصال است که داخل بتن یا سایر مصالح سخت نصب می‌شود. پس از سفت شدن مهره، غلاف فلزی باز شده و به دیواره سوراخ فشار وارد می‌کند؛ همین مکانیزم باعث می‌شود اتصال محکم و مطمئنی ایجاد شود. به همین دلیل رول بولت در پروژه‌های عمرانی، تأسیسات، صنایع و نصب تجهیزات کاربرد گسترده‌ای دارد.

رول بولت HSA و HKD چه تفاوتی دارند؟

در میان مدل‌های مختلف موجود در بازار، رول بولت HSA یکی از شناخته‌شده‌ترین گزینه‌ها برای اتصال روی بتن است. این مدل به دلیل استحکام بالا و نصب نسبتاً ساده، در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، صنعتی و عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مقابل، رول بولت HKD از نوع انکر رزوه داخلی است و بیشتر در شرایطی کاربرد دارد که پس از نصب، نیاز به بستن پیچ یا تجهیزات به داخل انکر وجود داشته باشد. انتخاب بین این دو مدل به نوع سازه، میزان بار و شرایط اجرای پروژه بستگی دارد.

رول بولت در چه سایزهایی تولید می‌شود؟

رول بولت‌ها با توجه به نوع کاربرد در سایزهای مختلفی عرضه می‌شوند. سایزهای M6، M8، M10، M12، M16 و M20 از رایج‌ترین نمونه‌های موجود در بازار هستند. هرچه وزن سازه و میزان بار بیشتر باشد، انتخاب سایز مناسب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل معمولاً قبل از خرید، ظرفیت تحمل بار و مشخصات فنی محصول نیز بررسی می‌شود.

قیمت رول بولت به چه عواملی بستگی دارد؟

اگر قصد بررسی قیمت رول بولت را دارید، باید بدانید که نرخ این محصول تنها به سایز آن محدود نمی‌شود. برند تولیدکننده، کیفیت متریال، نوع پوشش ضدخوردگی، استانداردهای ساخت و حتی کشور سازنده، همگی می‌توانند روی قیمت نهایی تأثیر بگذارند. به همین دلیل، مقایسه مشخصات فنی در کنار قیمت، انتخاب دقیق‌تری را برای خریداران فراهم می‌کند.

هنگام خرید رول بولت به چه نکاتی توجه کنیم؟

در زمان خرید رول بولت بهتر است ابتدا نوع پروژه، جنس سطح، میزان بار واردشده و شرایط محیطی را مشخص کنید. استفاده از رول بولت نامناسب، حتی اگر از نظر ظاهری تفاوت زیادی نداشته باشد، می‌تواند استحکام اتصال را کاهش دهد. همچنین خرید از تأمین‌کننده‌ای که مشخصات فنی کامل، تنوع سایز و موجودی مناسب ارائه می‌دهد، انتخاب مطمئن‌تری خواهد بود.

پیروز پیچ پارس؛ مرجع تأمین انواع رول بولت

اگر به دنبال تهیه انواع رول بولت، در سایزهای مختلف هستید، پیروز پیچ پارس یکی از مجموعه‌های فعال در زمینه تأمین پیچ، مهره و اتصالات صنعتی است و محصولات خود را همراه با مشخصات فنی عرضه می‌کند.

در کنار پیروز پیچ پارس، شرکت‌هایی مانند پیچ ابزار، آهن آنلاین و سپنتا پیچ نیز در بازار اتصالات صنعتی فعالیت دارند؛ با این حال، مقایسه تنوع محصولات، موجودی، مشخصات فنی و خدمات هر مجموعه می‌تواند به انتخاب مناسب‌تر برای هر پروژه کمک کند.