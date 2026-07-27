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محمد امرا در گفتگو با ایلنا:

نوآوری ها و تکنولوژی های روز دنیا در محصولات ما وجود دارد (ویدیو)

نوآوری ها و تکنولوژی های روز دنیا در محصولات ما وجود دارد (ویدیو)
کد خبر : 1819114
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مدیرعامل شرکت ژاوگستران شکیل گفت: ما نوآوری ها و تکنولوژی های روز دنیا را در فرمولاسیون ها و محصولات خود به کار بردیم و توانستیم کمی بازار را به دست آوریم .

محمد امرا مدیرعامل شرکت ژاوگستران شکیل درخصوص فعالیت های این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: شرکت حدود ده سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینه تخصصی کازمتیک فعال است. ما از دنیای فرمولاتورها و فرمولاسیون های حرفه ای تا محصولات دنیای کازمتیک را صفر تا صد فرموله و بصورت تخصصی تولید می‌کنیم.

امرا درخصوص چالش های دنیای کارآفرینی گفت: در شرایطی که فشار اقتصادی و مسائل دیگر در زندگی مردم وجود دارد، در جامعه کازمتیک هم این فشارها هست و هرکسی در مسیر کاری خود این فشارها را به نحوی کنترل می‌کند . 

او ادامه داد: اعتقاد من این است که در دنیای کاری ما کسی می تواند برنده یک مسیر تخصصی باشد که ادعاها و کاربردهای تخصصی روی محصولات قرار دهد ، ما نوآوری ها و تکنولوژی های روز دنیا را در فرمولاسیون ها و محصولات خود به کار بردیم و توانستیم کمی بازار را به دست آوریم.

حجم ویدیو: ۸.۲۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۵۵ دانلود ویدیو
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