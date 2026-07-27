نوآوری ها و تکنولوژی های روز دنیا در محصولات ما وجود دارد (ویدیو)

محمد امرا مدیرعامل شرکت ژاوگستران شکیل درخصوص فعالیت های این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: شرکت حدود ده سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینه تخصصی کازمتیک فعال است. ما از دنیای فرمولاتورها و فرمولاسیون های حرفه ای تا محصولات دنیای کازمتیک را صفر تا صد فرموله و بصورت تخصصی تولید می‌کنیم.

امرا درخصوص چالش های دنیای کارآفرینی گفت: در شرایطی که فشار اقتصادی و مسائل دیگر در زندگی مردم وجود دارد، در جامعه کازمتیک هم این فشارها هست و هرکسی در مسیر کاری خود این فشارها را به نحوی کنترل می‌کند .

او ادامه داد: اعتقاد من این است که در دنیای کاری ما کسی می تواند برنده یک مسیر تخصصی باشد که ادعاها و کاربردهای تخصصی روی محصولات قرار دهد ، ما نوآوری ها و تکنولوژی های روز دنیا را در فرمولاسیون ها و محصولات خود به کار بردیم و توانستیم کمی بازار را به دست آوریم.

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