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مونا جهانگیر در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:

تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بر پایه گیاهان دارویی (ویدیو)

تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بر پایه گیاهان دارویی (ویدیو)
کد خبر : 1819073
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قائم مقام مدیر عامل شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر گفت: صفر تا صد یک محصول یعنی از کشت تا فروش محصولات را در این مجموعه انجام می‌دهیم.

مونا جهانگیر قائم مقام مدیر عامل شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر درباره فعالیت های این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: ما در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بر پایه گیاهان دارویی فعال هستیم ، تولید کننده عصاره و روغن مواد طبیعی و گیاهان دارویی هستیم .

وی افزود: صفر تا صد تولید محصولات یعنی از کشت محصول ، عصاره گیری و محصول نهایی و همینطور بسته بندی و فروش در مجموعه ما انجام می‌شود.

جهانگیر با اشاره به توسعه کسب و کار در شرایط نامناسب اقتصادی بیان کرد: ما در ابتدا فعالیت خود را با پنج محصول شروع کردیم و در سال ۱۳۹۲ با عنوان شرکت دانش بنیان ثبت شدیم و از همان موقع تا امسال بیش از ۹۰ نوع محصول مختلف را تولید کردیم که این محصولات بومی استان لرستان هستند. از طرفی محصولات خاویار را هم در کنار محصولات گیاهی داریم و با سه برند پرمون، هربکس و پرونایس کار میکنیم.

حجم ویدیو: ۹.۹۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۳۴ دانلود ویدیو
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