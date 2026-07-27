آیا کژال خودرو معتبر است؟ معرفی رسمی شرکت و مجوزها

ثبت رسمی شرکت، برخورداری از جواز فعالیت، سابقه تحویل سالانه بیش از 1000 خودرو، همکاری با شرکت‌های لیزینگ تحت نظر بانک مرکزی و شفافیت در مراحل عقد قرارداد، از مهم‌ترین عواملی هستند که کژال خودرو را به مجموعه‌ای قابل‌اعتماد برای خرید اقساطی تبدیل کرده‌اند. این شرکت فرآیندی مشخص برای بررسی مدارک، دریافت تسهیلات، تأمین خودرو، تحویل و تعویض پلاک دارد.

معرفی مدیران کژال خودرو

کژال خودرو توسط آقای میلاد حسن‌آبادی و خانم داداشی مدیریت می‌شود. آقای حسن‌آبادی پیش از راه‌اندازی این مجموعه، حدود پنج سال مدیرعامل یک شرکت خودرویی دیگر بوده است. او دارای جواز فعالیت است و سابقه عضویت به‌عنوان عضو علی‌البدل اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران را نیز دارد.

خانم داداشی نیز حدود هشت سال سابقه مدیریت در شرکت‌های مختلف خودرویی را در رزومه خود دارد. ترکیب تجربه مدیریتی این دو نفر، یکی از مهمترین پشتوانه‌های شرکت کژال خودرو محسوب می‌شود. این مجموعه اکنون حدود ۷۰ نفر نیروی انسانی در بخش‌های مشاوره، تسهیلات، بررسی اسناد، کارشناسی، تحویل و تعویض پلاک دارد.

مجوزها و همکاری با لیزینگ‌های معتبر

یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی اعتبار یک مجموعه فروش خودرو، داشتن جواز فعالیت و ساختار حقوقی مشخص است. کژال خودرو به‌صورت رسمی ثبت شده و با جواز فعالیت در حوزه تأمین و فروش خودرو خدمات ارائه می‌دهد.

این مجموعه برای فراهم‌کردن شرایط خرید اقساطی با شرکت‌های معتبر لیزینگی همکاری می‌کند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت دارند. در نتیجه، مبلغ تسهیلات، دوره بازپرداخت، تعداد اقساط و زمان شروع پرداخت در قرارداد برای مشتری مشخص می‌شود.

تحویل سالانه بیش از ۱۰۰۰ خودرو

سابقه عملی یک مجموعه را می‌توان از تعداد خودروهای تحویل‌شده و توان آن در مدیریت پرونده‌ها ارزیابی کرد. کژال خودرو سالانه بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو به مشتریان خود تحویل می‌دهد.

این حجم از تحویل نشان می‌دهد مجموعه برای بررسی مدارک، دریافت تسهیلات، تهیه خودرو و تعویض پلاک، ساختار اجرایی مشخصی دارد و هر مرحله را نیروی مرتبط پیگیری می‌کند.

انتقال سند شش‌دانگ به نام مشتری

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های خرید از کژال خودرو، انتقال سند شش‌دانگ خودرو به نام مشتری است. در این فرآیند، وضعیت مالکیت برای خریدار روشن بوده و خودرو به نام خود او منتقل می‌شود.

مشتری پیش از نهایی‌شدن خرید از مراحل انتقال سند و تعویض پلاک مطلع می‌شود.

دریافت‌نکردن پیش‌پرداخت تا زمان تحویل

کژال خودرو پیش از آماده‌شدن و تحویل خودرو از مشتری پیش‌پرداخت دریافت نمی‌کند. مبلغ اولیه زمانی پرداخت می‌شود که خودرو مشخص شده، مدارک آن بررسی شده و امکان تحویل فراهم باشد.

پیش‌پرداخت نیز می‌تواند مستقیماً به مالک اصلی خودرو، یعنی فردی که برگ سبز به نام اوست، پرداخت شود. به این ترتیب، مقصد وجه برای مشتری مشخص است و او می‌تواند اطلاعات مالک را با مدارک خودرو تطبیق دهد.

مبلغ پیش‌پرداخت و شیوه پرداخت آن نیز پیش از عقد قرارداد به‌صورت شفاف برای مشتری توضیح داده می‌شود.

انجام سریع فرآیند تسهیلات و تهیه خودرو

در صورت کامل‌بودن مدارک و فراهم‌بودن شرایط، فرایند دریافت تسهیلات و تهیه خودرو می‌تواند در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شود.

پس از خرید نیز تعویض پلاک معمولاً حدود ۴۸ تا ۷۲ ساعت زمان می‌برد. در این مرحله، یک نیروی متخصص از سوی مجموعه در کنار مشتری حضور دارد تا امور انتقال و ثبت پلاک را پیگیری کند.

همراهی کارشناس در مراحل خرید

از زمان ورود مشتری، یک کارشناس شرایط خرید، مدارک موردنیاز، نحوه دریافت تسهیلات و مراحل تهیه خودرو را توضیح می‌دهد. همچنین یک مدیر داخلی برای ارائه توضیحات تکمیلی و هماهنگی مراحل در کنار مشتریان حضور دارد.

این همراهی تا زمان تحویل، تعویض پلاک و انجام بیمه بدنه ادامه دارد تا مشتری در پیگیری پرونده سردرگم نشود.

بررسی اسناد و کارشناسی خودرو

اگر مشتری خودروی موردنظر را شخصاً پیدا کرده باشد، کارشناسان کژال خودرو مدارک و اسناد آن را بررسی می‌کنند. این بررسی شامل تطبیق مشخصات مالک، برگ سبز و اطلاعات خودرو است.

اگر خودرو از سوی کژال خودرو معرفی شود، پیش از پرداخت مبلغ، کارشناسی فنی و بدنه روی آن انجام می‌شود. هنگام نهایی‌شدن خرید نیز وضعیت خودرو بررسی خواهد شد تا مشتری با شناخت بیشتری تصمیم بگیرد.

شرایط اقساط و دوره تنفس

کژال خودرو شرایط بازپرداخت متنوعی از سه ماه تا پنج سال ارائه می‌دهد. مشتری می‌تواند با توجه به توان مالی خود، دوره مناسب را انتخاب کند. مبلغ پیش‌پرداخت، تعداد اقساط و میزان هر قسط نیز پیش از امضا به‌صورت روشن برای او توضیح داده می‌شود.

همچنین امکان استفاده از دوره تنفس ۶۰ تا ۹۰ روزه وجود دارد؛ یعنی پرداخت اقساط می‌تواند دو تا سه ماه پس از تحویل خودرو آغاز شود. از مشتری نیز هزینه‌ای خارج از روند قرارداد با عنوان ورودی یا کارمزد اضافی دریافت نمی‌شود.

چرا می‌توان به کژال خودرو اعتماد کرد؟

ثبت رسمی شرکت، جواز فعالیت، سابقه مدیریتی صاحبان مجموعه، تحویل سالانه بیش از ۱۰۰۰ خودرو، همکاری با لیزینگ‌های تحت نظر بانک مرکزی و شفافیت قراردادها، از مهم‌ترین نشانه‌های اعتبار کژال خودرو هستند. انتقال سند شش‌دانگ به نام مشتری، دریافت‌نکردن پیش‌پرداخت پیش از تحویل، پرداخت مبلغ اولیه به مالک اصلی، بررسی اسناد، کارشناسی خودرو و همراهی تا تعویض پلاک نیز فرآیند خرید را روشن و قابل‌پیگیری می‌کنند.

در نهایت، با توجه‌به مجوزها، سابقه تحویل خودرو، قراردادهای شفاف و خدماتی که در مراحل مختلف خرید ارائه می‌شود، می‌توان به شرکت کژال خودرو اعتماد کرد و خرید اقساطی را با اطمینان بیشتری از طریق این مجموعه انجام داد.

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